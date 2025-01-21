شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات بديلة لخدمة Wi-Fi Calling ؟.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تتيح خدمة Wi-Fi Calling للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي، مما يساعد في تحسين جودة الاتصال في الأماكن التي تعاني من ضعف التغطية وذلك من خلال رقم الموبايل بسعر الدقيقة العادية، لكن إذا كان هاتفك لا يدعم هذه الخدمة، فلا تقلق، فهناك العديد من التطبيقات التي تقدم بدائل فعالة إليك قائمة بأبرز التطبيقات:

واتساب

يعتبر واتساب من أكثر التطبيقات شيوعًا لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، يعتمد على شبكة الإنترنت لتوفير مكالمات بجودة عالية وسهولة في الاستخدام.

تليجرام

يوفر تليجرام ميزة المكالمات الصوتية المشفرة، مما يضمن الخصوصية والأمان أثناء الاتصال، كما يتميز بسرعته وسلاسة أدائه حتى مع اتصالات الإنترنت الضعيفة.

فايبر

يتيح فايبر للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية بجودة عالية، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الرسائل النصية والصور بسهولة.

سيجنال

يعرف سيجنال بتقديم مكالمات مشفرة بالكامل، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يهتمون بالخصوصية والأمان أثناء المكالمات.

زووم

زووم ليس فقط للاجتماعات، بل يمكن استخدامه لإجراء مكالمات صوتية ومرئية فردية أو جماعية بجودة ممتازة.

مايكروسوفت تيمز

يعد مايكروسوفت تيمز خيارًا رائعًا للمكالمات الصوتية والمرئية، خاصة للأغراض المهنية أو الاجتماعات الجماعية.

سكايب

من أقدم التطبيقات التي تدعم المكالمات عبر الإنترنت، ويوفر مكالمات دولية ومحلية بجودة عالية مع خيارات متعددة للتواصل.

جوجل ميت

يتيح جوجل ميت إجراء مكالمات صوتية ومرئية بشكل مجاني وسهل، ويعتبر خيارًا مثاليًا للاجتماعات والمكالمات العائلية.

فيس تايم

إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل، فإن فيس تايم هو خيارك الأمثل لإجراء مكالمات صوتية ومرئية بجودة فائقة باستخدام شبكة الواي فاي.

Vonage

تقدم Vonage حلولًا احترافية لإجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وهي مناسبة للمكالمات الدولية والمحلية.