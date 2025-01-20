شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky يدخل سباق الفيديوهات العمودية: منافسة شرسة مع تيك توك في الأفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Bluesky عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين متابعة الفيديوهات العمودية من خلال تغذية مخصصة ضمن التطبيق، وذلك في خطوة استراتيجية لجذب المزيد من المستخدمين في ظل حالة الغموض التي تحيط بتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

هذا التحديث الجديد يتزامن مع استعدادات منصات التواصل الاجتماعي الكبرى لتقديم ميزات جديدة للمنافسة على جمهور تيك توك، خاصة في ظل احتمال حظر التطبيق في السوق الأمريكية.

الآن، يتيح التطبيق لمستخدميه الوصول إلى قسم الفيديوهات الرائجة داخل علامة التبويب “استكشاف”، مع إمكانية التمرير للأعلى لمتابعة المزيد من الفيديوهات. كما يمكن للمستخدمين تثبيت هذا القسم ليظهر في الصفحة الرئيسية أو إضافته إلى قائمة التغذيات الخاصة بهم.

وقال فريق Bluesky في منشور رسمي: “كان علينا أن نشارك في عالم الفيديو أيضًا، الآن لدى Bluesky تغذيات مخصصة للفيديو! مثل أي تغذية أخرى، يمكنكم اختيار تثبيتها أو لا، Bluesky هو مكانك لتخصيصه.”

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالتطبيقات البديلة لتيك توك والتي يتم تطويرها باستخدام بروتوكول AT Protocol اللامركزي. وتعمل هذه التطبيقات في مراحل تجريبية مغلقة حاليًا.

كما أفادت التقارير أن عدد مستخدمي Bluesky قد تخطى حاجز 28 مليون مستخدم في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتطبيق في ضوء التوترات حول مستقبل تيك توك وملكية ByteDance لبعض التطبيقات الأخرى مثل CapCut وLemon8 وMarvel Snap.

وفي السياق نفسه، أطلقت شبكة X التي يملكها إيلون ماسك تغذية مخصصة للفيديوهات العمودية في الولايات المتحدة، بينما أعلنت Meta عن تطبيق جديد لتحرير الفيديوهات يُدعى Edits ليكون منافسًا لـ CapCut.