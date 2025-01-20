شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنشر قائمة بالتطبيقات المحظورة على غرار تيك توك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة نادرة وسط إغلاق TikTok، نشرت Apple بيانًا ووثيقة دعم تسرد جميع التطبيقات المتأثرة التي لا يمكن الوصول إليها في الولايات المتحدة، وعلى الرغم أن ن شركة آبل لا تنشر عادةً معلومات عندما تحظر التطبيقات.

والجدير بالذكر أن تطبيقات ByteDance الأخرى، بما في ذلك CapCut وLemon8 - التي ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، هي أيضًا جزء من التطبيقات المحظورة.

وفيما يلي القائمة الكاملة للتطبيقات التي أزالتها Apple

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP

وأشارت وثيقة الدعم إلى أن الشركة تتبع القانون من خلال حظر جميع هذه التطبيقات.

وقالت الشركة: "تلتزم شركة Apple باتباع القوانين في الولايات القضائية التي تعمل فيها، وبموجب القانون الأمريكي للحماية من بعض التطبيقات الإلكترونية، فإن التطبيقات التي طورتها شركة ByteDance Ltd، والشركات التابعة لها - بما في ذلك TikTok وCapCut وLemon8 وغيرها - لن تكون متاحة للتنزيل أو التحديثات على App Store للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وتسلط الوثيقة الضوء أيضًا على أن الأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة ولديهم App Store مضبوطًا على منطقة غير أمريكية لن يتمكنوا من تحديث التطبيق أو شراء عناصر داخل التطبيق لهذه التطبيقات.