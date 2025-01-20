شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يكشف عن ميزة مهمة في ساعة آبل أنقذت حياة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، عن أن ساعة أبل أنقذت حياة والده ذات يوم، بفضل إحدى الميزات الموجودة في هذه الساعة أبل.

وقد كشف "كوك"، إنه يتلقى رسائل من عملاء نجت حياتهم أو حياة أقاربهم بفضل ساعة أبل، لكنه شرح مزايا الساعة عندما سقط والده وهو على قيد الحياة، فقد مكنته ميزة اكتشاف السقوط في ساعة أبل، والتي تعد بمثابة أداة إنقاذ للحياة في حالة تعرض المستخدم لسقوط كبير، فإذا لم يستجب المستخدم للتنبيه بسرعة، حيث يفترض الجهاز أن المستخدم عاجز ويتم استدعاء المساعدة الطارئة.

وأشارت الميزة المتوفرة في ساعات أبل، إلى طلب المساعدة وإدراج موقع مالك Apple Watch، حيث يتم أيضًا إخطار جهات الاتصال في حالات الطوارئ الخاصة بهذا الأخير، وهذا ما حدث مع والد تيم كوك، فعندما وصلت خدمات الطوارئ بعد أن تم استدعاؤه بواسطة Apple Watch، لم يستجب والد كوك لطرق المسعفين على بابه.

وأوضح كوك، أن مقياس التسارع في Apple Watch يستخدم للكشف عن السقوط، موضحًا أن ميزة اكتشاف السقوط على Apple Watch التي أنقذت حياته، فقد لاحظ المضيفون أن Apple Watch الخاصة بكوك بدا أنها تلقت عدة إشعارات أثناء المقابلة.

ومن جانبه، يعترف الرئيس التنفيذي لشركة Apple بأنه سيوقف الإشعارات على Apple Watch الخاصة به.

والجدير بالذكر أن العام المقبل هو العام الخامس عشر الذي يتولى فيه تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وقد تولى المنصب لفترة وجيزة من ستيف جوبز في يناير 2009 حتى عاد ستيف في يونيو من ذلك العام، وأصبح كوك الرئيس التنفيذي للشركة في أغسطس 2011، قبل شهرين من وفاة جوبز.