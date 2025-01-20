شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تفعيل ميزة الاتصال عبر الواي فاي Wi-Fi Calling على الأيفون والأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

يعد الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi Calling) هو ميزة تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية باستخدام شبكات الواي فاي بدلاً من الشبكات التقليدية، ما يوفر جودة صوت محسنة وحلاً للمناطق ذات التغطية الضعيفة، إذا كنت ترغب في تفعيل هذه الميزة على هاتفك، إليك الخطوات:

التأكد من دعم الهاتف للميزة

تحقق من أن هاتفك يدعم ميزة الاتصال عبر الواي فاي، يمكنك العثور على هذه المعلومات في دليل المستخدم أو من خلال موقع الشركة المصنعة.

تحديث نظام التشغيل

تأكد من أن هاتفك يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل، سواء كان آيفون أو أندرويد، لضمان توفر الإعدادات اللازمة.

الاتصال بمزود الخدمة

تواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك للتأكد من أن ميزة Wi-Fi Calling متاحة ومفعّلة على خطك، قد تحتاج إلى تفعيلها من خلال تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني.

تفعيل الميزة على الهاتف على أجهزة آيفون

- افتح الإعدادات.

- اختر "الهاتف".

- اضغط على "الاتصال عبر الواي فاي".

- فعل الخيار واتبع التعليمات التي تظهر.

على أجهزة أندرويد

- افتح الإعدادات

- اختر "الشبكة والإنترنت" أو "الاتصالات" حسب نوع الجهاز.

- ابحث عن خيار "الاتصال عبر الواي فاي" وفعّله.

اختبار الميزة

- بعد التفعيل، جرّب إجراء مكالمة أثناء الاتصال بشبكة الواي فاي للتأكد من أن الميزة تعمل بشكل صحيح.

- تأكد من أنك متصل بشبكة واي فاي مستقرة وسريعة لضمان جودة المكالمة.