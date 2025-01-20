شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم عودة TikTok .. لا تزال تطبيقات Marvel Snap وCapCut وLemon 8 محظورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد تطبيق تيك توك جزئيًا في الولايات المتحدة بعد حظره على مستوى البلاد، لكن تطبيقات أخرى مملوكة لشركة “بايت دانس” مثل لعبة البطاقات الرقمية Marvel Snap، وتطبيق تحرير الفيديو CapCut، ومنصة التواصل الاجتماعي Lemon8، ما زالت محظورة.

وحاليًا، لا تتوفر أي من هذه التطبيقات للتنزيل على متجر Apple App Store أو Google Play Store، وفي حين توقع المستخدمون أن يشمل الحظر تطبيقات مثل CapCut وLemon8، كان حظر لعبة Marvel Snap مفاجئًا، حتى لمطوريها.

المستخدمون الذين يحاولون فتح تطبيقات مثل Marvel Snap، وCapCut، وLemon8، يشاهدون رسائل مشابهة لتلك التي ظهرت عند إغلاق تيك توك. على سبيل المثال، تظهر داخل تطبيق CapCut الرسالة التالية:

“تم تفعيل قانون يحظر CapCut في الولايات المتحدة، للأسف، هذا يعني أنك لن تستطيع استخدام CapCut حاليًا، نعمل على إعادة الخدمة قريبًا.”



كاب كات

بجانب تيك توك، تأثرت عدة تطبيقات مملوكة لشركة بايت دانس بالحظر الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، ومن بينها:

• TikTok Studio

• TikTok Shop Seller Center

• Hypic

• Lark - Team Collaboration

• Gauth: AI Study Companion

تأثير الحظر على متاجر التطبيقات

أظهرت متاجر التطبيقات رسائل توضح الوضع للمستخدمين، فعلى Google Play Store يظهر إشعار يقول:

“تم إيقاف التنزيلات لهذا التطبيق بسبب متطلبات قانونية في الولايات المتحدة.”



بينما يوضح App Store:

“تيك توك وتطبيقات بايت دانس الأخرى غير متوفرة في البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها.”

مستقبل التطبيقات المحظورة

حتى الآن، لم تُحدد مواعيد لعودة تطبيقات Marvel Snap، وCapCut، وLemon8 للعمل مرة أخرى أو لإتاحتها في متاجر التطبيقات. الوضع لا يزال يثير تساؤلات حول مستقبل هذه التطبيقات في السوق الأمريكية.