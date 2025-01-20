شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حدث فلكي نادر.. العالم يشهد الليلة اصطفاف 6 كواكب و"عطارد" ينضم لهم 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حدث فلكي استثنائي هذا الأسبوع، تشهد سماء الليل اصطفافًا مذهلًا لستة كواكب غدًا الثلاثاء، 21 يناير، إذ سيظهرالمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون والزهرة في مشهد بديع يمكن مشاهدته من الأرض، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى

ووفقًا للموقع، فيمكن التمتع برؤية واضحة، فقط اختر مكانا بعيدًا عن مصادر التلوث الضوئي، مثل أضواء الشوارع، وانتظر بضع ساعات بعد غروب الشمس توجه نحو الجنوب الشرقي، وستتمكن من تمييز الكواكب بسهولة، فهي لا تومض مثل النجوم وتظهر بثبات.



صورة تعبيرية



الظاهرة الفلكية

سيكون كوكب المريخ في أقصى الشرق، وهو يتمتع بلون أحمر أو برتقالي صدئ خافت، في حين أن كوكب الزهرة هو ألمع شيء في سماء الليل باستثناء القمر، ويمتلك كوكب المشترى لونا بنيا فاتحًا ويضيء كل شيء باستثناء كوكب الزهرة، في حين يمتلك زحل لونا أصفر باهتا، بسبب بلورات الأمونيا فى الغلاف الجوي العلوى، ومع ذلك، سيحتاج أفراد الجمهور إلى تلسكوب أو مناظير عالية القوة لمشاهدة اثنين من الكواكب - نبتون وأورانوس.

الاصطفاف سيكون مرئيا لبضع ساعات فقط، قبل أن تغيب بعض الكواكب تحت الأفق، لكن الخبر الجيد أن القمر سيكون أقل سطوعا هذا المساء، مما يتيح رؤية أوضح للكواكب.

سيتكرر الأمر نفسه يوم 28 فبراير، وسيشمل 7 كواكب، مع انضمام كوكب عطارد إلى هذا المشهد الفلكي الرائع.