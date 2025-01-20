شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تحاول استغلال حظر تيك توك بطرح ميزة جديدة للفيديوهات الطولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول شبكة التواصل الاجتماعي X الاستفادة من إزالة تطبيقات ByteDance مثل TikTok وLemon8 من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة من خلال إطلاق ميزة لعرض الفيديوهات بشكل طولي.

كما تضيف الشركة علامة تبويب فيديو في الشريط السفلي للتطبيق للمستخدمين في الولايات المتحدة؛ للسماح لهم بالوصول بسرعة إلى محتوى الفيديو على المنصة.

وأعلنت منصة X، الأحد، إطلاق ميزة جديدة غامرة لمقاطع الفيديو للمستخدمين في الولايات المتحدة، حيث يمكن لمستخدمي X بالفعل التمرير عبر مقاطع الفيديو القصيرة من خلال النقر على مقطع فيديو على الجدول الزمني والتمرير لأعلى.

وتعد علامة التبويب الجديدة لمقاطع الفيديو مجرد قسم مخصص لهذه المقاطع، بالإضافة إلى ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الشركة إنشاء صفحة رئيسية جديدة لمقاطع الفيديو، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها X رسميًا.

وركزت الشبكة الاجتماعية مؤخرًا على تجارب الفيديو، ففي العام الماضي، أطلقت تطبيقًا تلفزيونيًا مستقلًا لعرض مقاطع فيديو من منظمات ومبدعين مختلفين.

ومع مواجهة TikTok للمشاكل في الولايات المتحدة، تحاول الشبكات الاجتماعية الاستفادة من حالة عدم اليقين حول تطبيقات ByteDance في الولايات المتحدة.

وقد أعلنت Meta عن تطبيق تحرير الفيديو المسمى Edits للتنافس مع CapCut من ByteDance، بينما أطلقت Bluesky، منافس X، موجزًا ​​مخصصًا لمقاطع الفيديو الرأسية.