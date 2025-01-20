شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Perplexity تقدم عرضًا للاندماج مع تطبيق TikTok.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت Perplexity AI بأحدث عرض يأمل في منح تطبيق الفيديو فرصة جديدة، من خلال الاندماج مع TikTok US، وجاءت تفاصيل العرض بأن هذا الاندماج سيوفر كيانًا جديدًا يجمع بين Perplexity وTikTok US وشركاء الأسهم الجدد؛ خاصة أن معظم المستثمرين في الشركة الأم لـ TikTok ByteDance سيكونون قادرين على الاحتفاظ بحصتهم.

في الوقت نفسه، تأملPerplexity ، من خلال هذا الاندماج، فى جلب المزيد من مقاطع الفيديو إلى محرك البحث AI الخاص بها، وعلى الرغم من أن عددًا من المشترين أبدوا اهتمامهم بتيك توك، قالت بايت دانس مرارًا وتكرارًا إنها لا تنوي البيع.

وبدأت خدمة تيك توك استعادة خدماتها من جديد فى الولايات المتحدة عقب استجابتها لقرار الحظر، وذلك بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيعيد إمكانية الوصول إلى التطبيق في الولايات المتحدة عندما يعود إلى السلطة اليوم الاثنين.

وقال ترامب في تجمع حاشد قبل تنصيبه، "بصراحة، ليس لدينا خيار وعلينا إنقاذه"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستسعى إلى مشروع مشترك لاستعادة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وفي رسالة للمستخدمين قبل ساعات من التجمع، قال تيك توك، "نتيجة لجهود الرئيس ترامب، عاد تيك توك إلى الولايات المتحدة".