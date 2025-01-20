شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Air .. تعرف على آخر تسريبات هاتف أبل المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لإطلاق الجيل الجديد من هواتفها الذكية، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن آيفون 17 إير في خريف عام 2025، وهو الهاتف الذي يُتوقع أن يجمع بين التصميم النحيف للغاية والأداء القوي.

تصميم جديد ونحافة غير مسبوقة

وفقًا للتقارير، سيأتي آيفون 17 إير بتصميم نحيف للغاية يبلغ 5.5 ملم فقط في أنحف نقطة له، ما يجعله أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، متفوقًا على آيفون 6 الذي كان بسمك 6.9 ملم. لتحقيق هذه النحافة، ستستخدم آبل سبائك من التيتانيوم والألومنيوم، مما يضمن الجمع بين المتانة وخفة الوزن مع لمسة فاخرة.

شاشة OLED محسنة بتقنية ProMotion

سيتم تجهيز الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة، تقع بين إصداري آيفون 17 برو وبرو ماكس من حيث الحجم، ستتميز الشاشة بتقنية ProMotion التي تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتجربة استخدام أكثر سلاسة واستجابة، كما ستشمل الشاشة تقنيات مثل Face ID، Dynamic Island، وطبقة مضادة للانعكاس لتحسين الرؤية والمتانة.

شريحة A19 وأداء قوي

سيعمل آيفون 17 إير بشريحة A19 المصممة بتقنية 3 نانومتر، والتي توفر كفاءة عالية في الأداء والطاقة مقارنة بشريحة A18 الحالية، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت لضمان تجربة مستخدم سلسة، ودعم المهام المتعددة بكفاءة.

كاميرا فردية بتصميم مبسط

تماشيًا مع التصميم النحيف، سيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وهو تقليص مقارنة بالتصاميم متعددة الكاميرات في الهواتف الأخرى، أما الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة مكونة من ستة عناصر لالتقاط صور سيلفي واضحة ودقيقة.

اعتماد كامل على تقنية eSIM

تشير التسريبات إلى أن آيفون 17 إير سيعتمد بشكل كامل على تقنية eSIM، ما يعني إلغاء فتحة بطاقة SIM التقليدية، هذه الخطوة ستساعد في توفير مساحة داخلية إضافية وتحسين التصميم الداخلي للهاتف.

بطارية محسنة بفضل الكفاءة العالية

على الرغم من أن التصميم النحيف سيؤثر على سعة البطارية، فإن آبل ستعتمد على كفاءة شريحة A19 وتقنية الشاشة LTPO لتحسين عمر البطارية، وضمان تجربة استخدام طويلة الأمد.

تسعير متوقع

لم يتم الإعلان عن السعر الرسمي بعد، لكن التوقعات تشير إلى أن الهاتف قد يكون في الفئة العليا، أعلى من طراز آيفون 17 برو ماكس. بينما تذهب بعض التقديرات إلى أن الهاتف قد يتم تسعيره كخيار متوسط، مع تقليل بعض المواصفات للحفاظ على نحافته الفائقة.