شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح رفع Reels لمدة تصل إلى 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن المنصة ستسمح برفع فيديوهات Reels تصل مدتها إلى 3 دقائق، ما يضاعف الحد السابق البالغ 90 ثانية، وأوضح موسيري أن هذا التغيير جاء استجابة لتعليقات المستخدمين الذين اعتبروا أن 90 ثانية "مدة قصيرة للغاية".

هذا التحول يعد لافتًا، خاصة أن موسيري صرح العام الماضي بأن المنصة لن تسعى لتقديم فيديوهات طويلة لأنها قد تؤثر على هويتها الأساسية المتمثلة في ربط المستخدمين بأصدقائهم.

يأتي هذا التحديث في وقت تستعد فيه تيك توك، التي بدأت دعم فيديوهات مدتها 3 دقائق في 2021، لمواجهة حظر محتمل في الولايات المتحدة اليوم الأحد.

رغم أن إنستجرام كان بطيئًا في زيادة مدة Reels، حيث سمح بفيديوهات تصل إلى دقيقة ونصف فقط خلال العامين الماضيين، إلا أن الشركة اختبرت رفع الحد إلى 10 دقائق لكنها لم تطلق ذلك رسميًا، تاركة الفيديوهات الطويلة للمنشورات العادية خارج إطار Reels.

يظهر هذا التحديث الأخير أن إنستجرام يسعى للحفاظ على تنافسيته في مواجهة تيك توك، الذي أصبح معيارًا أساسيًا لمنصات الفيديو القصير، مع السماح بزيادة مدة Reels، يمكن للمستخدمين تقديم محتوى أكثر تفصيلًا وجذبًا دون الحاجة إلى تقسيم الفيديوهات أو اللجوء إلى المنشورات العادية.

وتمنح زيادة مدة الفيديوهات المبدعين مساحة أكبر لعرض أفكارهم أو قصصهم، مما يعزز تجربة المشاهدين، بالنسبة للعلامات التجارية وصناع المحتوى، يمكن لهذا التغيير أن يُستخدم لإنشاء حملات تسويقية أكثر تفصيلًا وإبداعًا، ما قد يُساهم في زيادة التفاعل على المنصة.

ورغم أن زيادة مدة الفيديوهات تعد خطوة إيجابية، إلا أنها قد تثير مخاوف بشأن تغيير طبيعة Reels كمنصة للفيديوهات القصيرة، وقد يؤدي هذا التغيير إلى تناقص المحتوى السريع والمباشر الذي اعتاد عليه المستخدمون، مما يتطلب توازنًا دقيقًا بين توفير المرونة والحفاظ على هوية المنصة.