شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تفعيل Wi-Fi Calling على موبايلك المحمول.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد ميزة Wi-Fi Calling حلاً رائعًا لإجراء واستقبال المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدلاً من شبكة الهاتف، وهي مفيدة خصوصًا في الأماكن ذات التغطية الضعيفة، وإليك طريقة تفعيل هذه الميزة بالتفصيل:

أولًا: على أجهزة أندرويد 1. افتح تطبيق الإعدادات

قم بالضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة في قائمة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية.

2. انتقل إلى قسم "اتصالات" أو "الشبكات"

ابحث عن خيار "اتصالات" أو "شبكات الجوال" أو "اتصالات الهاتف" حسب نوع جهازك.

3. ابحث عن "شبكات الهاتف المحمول"

قد تجد هذا الخيار مباشرة أو ضمن قائمة فرعية مثل "إعدادات الشبكة".

4. اختر "مكالمات Wi-Fi"

إذا كان الخيار غير ظاهر، ابحث في الإعدادات المتقدمة أو داخل إعدادات المكالمات.

5. قم بتفعيل خيار "Wi-Fi Calling"

حرك الزر لتشغيله، وسيطلب منك الموافقة على الشروط أو تأكيد بعض الإعدادات.

ملاحظات إضافية

إذا لم تجد الخيار، تأكد من تحديث نظام التشغيل، أو تواصل مع مزود الخدمة لتفعيل الميزة.

بعض الهواتف مثل سامسونج وهواوي وشاومي قد يكون لها أماكن مختلفة لخيارات المكالمات.

ثانيًا: على أجهزة أيفون 1. افتح الإعدادات

اضغط على أيقونة الإعدادات التي تظهر كرمز ترس.

2. اختر "الهاتف"

ستجد هذا الخيار ضمن القائمة الرئيسية للإعدادات.

3. اضغط على "مكالمات Wi-Fi"

قد يظهر باسم "Wi-Fi Calling" حسب لغة الجهاز.

4. قم بتفعيل الزر بجوار "مكالمات Wi-Fi"

إذا ظهرت رسالة طلب إذن أو تحذير، اضغط على "موافق" أو "تمكين"

5. أدخل عنوان الطوارئ

بعض الأجهزة تتطلب إدخال عنوان الطوارئ للمساعدة في تحديد موقعك أثناء المكالمات الطارئة عبر الواي فاي.

ملاحظات إضافية

- تأكد من أن هاتفك محدث إلى أحدث إصدار من iOS.

- تحقق من أن مشغل الشبكة الخاص بك يدعم الميزة.