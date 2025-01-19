شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صور مسربة تكشف تصميم هاتف iPhone SE 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Apple لإطلاق هاتفها الجديد iPhone SE 4 في الأشهر المقبلة، وظهرت تسريبات جديدة تكشف عن صور للأجهزة الأولية للهاتف، ما يتيح لنا فكرة أوضح عن التصميم المتوقع للجهاز، وتشير هذه التسريبات إلى أن الجيل الرابع من iPhone SE، والذي قد يُطلق باسم iPhone SE 4 أو iPhone 16E، سيتبع تصميمًا مشابهًا لتصميم iPhone 14، وهو ما أكده التسريب الأخير.

مؤخرًا، نشر المسرب سونى ديكسون (@SonnyDickson) صورًا للأجهزة الأولية للهاتف عبر منصة X، وتظهر الصور التصميم من الجانبين والخلف بألوان الأسود والأبيض، ومن أول نظرة، يبدو أن التصميم يشبه إلى حد كبير تصميم iPhone 14.



ايفون SE

تتميز النماذج الأولية للهاتف بكاميرا خلفية واحدة، حيث توجد الكاميرا في الزاوية العليا اليسرى من الجهة الخلفية إلى جانب فلاش LED. كما يظهر الهاتف حواف مسطحة، مع وجود أزرار التحكم في الصوت وزر كتم الصوت على الحافة اليسرى، بالإضافة إلى فتحة بطاقة SIM.

من المتوقع أن تكشف Apple عن iPhone SE 4 في أبريل 2025 بسعر يقل عن 500 دولار أمريكي، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة 6.06 بوصة من نوع LTPS OLED بدقة Full-HD+ ومعدل تحديث 60Hz.

من المتوقع أن يدعم الهاتف ميزة Face ID وأن يفتقر إلى زر الصفحة الرئيسية الفعلي، كما يُتوقع أن يعمل بمعالج A18 Bionic من Apple ويحتوي على 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، سيأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم ومنفذ USB Type-C، ومن المتوقع أن يكون مزودًا بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى تصميم مقاوم للماء.

يبدو أن iPhone SE 4 القادم سيجمع بين التصميم العصري والأداء القوي بسعر معقول، مع التقارير التي تشير إلى اقتراب موعد الإطلاق، من المرجح أن يستقطب الهاتف اهتمام العديد من المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز قوي مع ميزات حديثة بأسعار مناسبة.