شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل تطبيق Tik Tok من متجر الولايات المتحدة وتعلق: نتبع القانون فقط والان مع تفاصيل الخبر

توقف تطبيق Tik Tok عن العمل في الولايات المتحدة، نظرًا لأنه يشكل خطرًا أمنيًا، فقد مُنع التطبيق قانونيًا من العمل داخل الولايات المتحدة، وكانت منصة الفيديو القصيرة الصينية في صراع مع حكومة الولايات المتحدة لفترة من الوقت وتم منحها الوقت إما لبيع المنصة لشركة مقرها الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، بينما لم يتم فرض الحظر الدائم بعد، أزالت جوجل وآبل التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

أصدرت آبل أيضًا توضيحًا بشأن إزالة Tik Tok والعديد من التطبيقات الأخرى من بايت دانس، مشيرة إلى أن الشركة تتبع "القوانين في الولايات القضائية التي تعمل فيها".

وفي توضيح لإزالة Tik Tok والتطبيقات الأخرى من متجر التطبيقات، نصت آبل في صفحة الدعم الخاصة بها، "لم تعد تطبيقات Tik Tok وبايت دانس متاحة في الولايات المتحدة، وقد يكون لدى زوار الولايات المتحدة وصول محدود إلى الميزات".

وأكدت الشركة أن الإزالة تتماشى مع القانون الأمريكي و"قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب"، والذي يؤثر على التطبيقات التي طورتها شركة بايت دانس المحدودة والشركات التابعة لها.

وفقًا لشركة آبل، فإن التطبيقات من بايت دانس، بما في ذلك TikTok وTikTok Studio وTikTok Shop Seller Center وCapCut وLemon8 وHypic وLark - Team Collaboration وLark - Rooms Display وLark - Rooms Controller وGauth: AI Study Companion وMARVEL SNAP، لم تعد متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة على App Store للتنزيل أو التحديثات بدءًا من 19 يناير 2025.

ومع ذلك، إذا كان لدى المستخدمين هذه التطبيقات بالفعل على أجهزة iPhone الخاصة بهم، فلن يتمكنوا من إعادة تنزيل التطبيقات إذا تم حذفها أو إذا انتقلوا إلى iPhone جديد، ولن يتم استعادة التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، لن تعمل بعض التطبيقات أو سيكون لها وظائف محدودة، ولن تكون أي عمليات شراء داخل التطبيق أو اشتراكات جديدة متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة.