شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح iPhone SE 4 في أبريل بتصميم جديد ومواصفات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور عامين على آخر إصدار، تخطط شركة Apple لإعادة إصدار هاتفها المنخفض التكلفة، iPhone SE، تكهنات وتسريبات عدة أظهرت أن الجيل الرابع من iPhone SE سيتم إطلاقه في أبريل 2025، ومنذ ظهور أول إشاعة حول إطلاقه، بدأت التسريبات تتسارع بشكل كبير.

ففي البداية، كان يُعتقد أن iPhone SE 4 سيتبع لغة تصميم iPhone 14، والآن، تسريب حديث أكد هذه التكهنات، حيث تم نشر صور dummy (نماذج أولية) للهاتف القادم.

على الرغم من الحديث عن احتمالية إضافة Action Button أو Camera Control Button، وهي ميزات متاحة في iPhone 16، إلا أن هذه الميزات لم تظهر في النماذج الأولية الحالية. وبالرغم من ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال تضمين هذه الميزات في النسخة النهائية من الهاتف، ولكن يبدو أن الفرصة ضئيلة، حيث عادة ما يصمم مصنعو الإكسسوارات أغطية الهاتف بناءً على الميزات المعروفة.

من المتوقع أن يمثل iPhone SE 4 عودة قوية للهواتف الذكية منخفضة التكلفة من Apple، ويبدو أن تصميمه سيعكس تصميم iPhone 14، مع تقديم هاتف ذكي بأداء مميز وسعر معقول، ومع اقتراب موعد الإطلاق في أبريل، ستستمر التسريبات في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف الجديد.