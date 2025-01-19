شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يطلق عملته المشفرة الجديدة $TRUMP .. كل ما تحتاج معرفته عنها والان مع تفاصيل الخبر

أحدث دونالد ترامب ضجة كبيرة في سوق العملات المشفرة، بعد أن أعلن عن إطلاق عملة الميم الرسمية الخاصة به، $TRUMP، وكشف ترامب عن عملة الميم الجديدة مع رابط لشرائها على منصته الاجتماعية، Truth Social، وكتب: "عملتي الرسمية الجديدة لترامب هنا! لقد حان الوقت للاحتفال بكل ما ندافع عنه: الفوز!"

وفقًا لتقرير صادر عن Economic Times، شهدت عملة الميم $TRUMP، بعد وقت قصير من إطلاقها، ارتفاعًا هائلاً في القيمة السوقية، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 220% لتصل إلى 4.25 مليار دولار أمريكي في غضون ساعات.

بعد إطلاقها على شبكة Solana، ارتفعت أحجام تداول $TRUMP إلى ما يقرب من مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، بينما ارتفع سعر العملة بشكل كبير من 0.18 دولار أمريكي إلى 7.10 دولار أمريكي.

كما حظيت العملة بدعم هائل على منصة التواصل الاجتماعي X، خاصة من أنصار ترامب، ووفقًا لموقع Cryptotimes، استجاب أحد المتداولين بسرعة للفرصة واشترى ما يقرب من 6 ملايين عملة $TRUMP مقابل ما يقرب من 1.1 مليون دولار أمريكي، وفي غضون بضع دقائق، أصبحت قيمة استثمار المتداول 23 مليون دولار أمريكي.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن عملة $TRUMP لديها إجمالي معروض ثابت يبلغ مليار عملة، ومن هذا، يتوفر 200 مليون عملة للتوزيع الأولي، بينما سيتم إصدار 800 مليون عملة المتبقية على مراحل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.