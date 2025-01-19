شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطاء قاتلة فى ملخصات الأخبار: كيف وقعت Apple فى فخ الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن تعطيل ميزة ملخصات الإشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي لبعض التطبيقات في تحديث iOS 18.3 Beta، وذلك بعد مواجهة انتقادات واسعة بسبب الأخطاء المتكررة في تلخيص عناوين الأخبار، جاءت هذه الخطوة بعد أن قامت التقنية الجديدة بتلخيص إشعارات إخبارية بشكل غير دقيق، مما أثار جدلاً واسعًا بين المستخدمين ومؤسسات الإعلام.

ما هي الأخطاء التي دفعت آبل لتعطيل الميزة

تم إطلاق ميزة ملخصات الإشعارات لأول مرة مع تحديث iOS 18.1، حيث صُممت لتلخيص محتوى الإشعارات تلقائيًا لتوفير تجربة تصفح أسرع للمستخدمين، ومع ذلك، ظهرت عدة أخطاء خطيرة منذ ذلك الحين:

1. في ديسمبر 2024، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن النظام تولى تلخيص خبر بشكل غير دقيق، زاعمًا أن “لويجي مانجيوني”، المُدان بقتل المدير التنفيذي لشركة UnitedHealthcare، قد انتحر، وهو أمر غير صحيح.

2. مستخدم على منصة Bluesky نشر لقطة شاشة تُظهر أن الميزة لخصت خبرًا لصحيفة New York Times بشكل خاطئ، زاعمة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” قد تم القبض عليه، بينما الخبر الأصلي تحدث عن إصدار مذكرة توقيف بحقه.

3. وأخيرًا، في خطأ حديث، تلخصت إشعار من صحيفة واشنطن بوست بشكل خاطئ، مما أثار انتقادات لاذعة من كاتب التقنية جيفري فاولر الذي وصف هذه الملخصات بأنها "مضحكة في الرسائل البسيطة لكنها خطيرة في إشعارات الأخبار".

تعديلات قادمة في تحديث iOS 18.3 Beta

في مواجهة هذه الأخطاء، قررت آبل إجراء تغييرات رئيسية:

• تعطيل الميزة للتطبيقات الإخبارية والترفيهية: سيتم تعطيل ميزة الملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي لهذه الفئة من التطبيقات افتراضيًا في التحديث الجديد.

• تحذير المستخدمين من الأخطاء المحتملة: ستظهر رسالة تنبيه في إعدادات النظام تُحذر المستخدمين من أن الملخصات قد تحتوي على أخطاء.

• تمييز النصوص الملخصة: ستُعرض النصوص التي تم تلخيصها باستخدام الذكاء الاصطناعي بخط مائل للتوضيح.

• خيارات تحكم جديدة: سيتمكن المستخدمون من تعطيل الميزة مباشرة من شاشة القفل أو مركز الإشعارات.

أكدت آبل أنها تعمل على تحسين أداء ميزة ملخصات الإشعارات، مع خطط لإعادة تمكينها للتطبيقات المعطلة في تحديثات مستقبلية بعد إصلاح المشكلات.

بينما تواجه آبل تحديات كبيرة مع ميزة ملخصات الإشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن تعطيلها المؤقت يُظهر التزام الشركة بتحسين تجربة المستخدم. من المتوقع أن تعود هذه الميزة بشكل أفضل وأكثر دقة في التحديثات القادمة