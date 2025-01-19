شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من التحذيرات إلى الحظر.. القصة الكاملة لإغلاق Tik Tok في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد بمقدور ملايين مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة مشاهدة مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي مع دخول حظر تيك توك حيز التنفيذ، حيث تمت إزالة تطبيق الشركة مساء السبت من متاجر التطبيقات البارزة بما في ذلك تلك التي تديرها أبل وجوجل بينما أبلغ موقعها الإلكتروني المستخدمين بأن منصة الفيديو القصيرة لم تعد متاحة، وبدأ التعطيل قبل ساعات فقط من دخول القانون حيز التنفيذ.

وفي واشنطن، أثار المشرعون ومسؤولو الإدارة منذ فترة طويلة مخاوف بشأن التطبيق، الذي يرون أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي بسبب ملكيته الصينية، إذ أن Tik Tok مملوكة لشركة ByteDance، وهي شركة تكنولوجيا مقرها بكين تدير تطبيق تحرير الفيديو الشهير CapCut و Lemon8، وكلاهما لم يكن متاحًا للخدمة مساء السبت.

وتطلب القانون الفيدرالي من ByteDance قطع العلاقات مع Tik Tok بحلول اليوم الأحد أو مواجهة حظر على مستوى البلاد، وقد أقر الكونجرس القانون في أبريل بعد إدراجه كجزء من حزمة بقيمة 95 مليار دولار ذات أولوية عالية ، ووقع عليه الرئيس جو بايدن بسرعة، ثم رفعت تيك توك وبايت دانس دعوى قضائية بسرعة على أساس التعديل الأول.

وفي حين دافعت إدارة بايدن عن القانون في المحكمة، زعمت أنها قلقة بشأن قيام تيك توك بجمع كميات هائلة من بيانات المستخدمين الأميركيين والتي قد تقع في أيدي الحكومة الصينية بالإكراه، كما حذر المسؤولون من أن الخوارزمية التي تغذي ما يراه المستخدمون على التطبيق معرضة للتلاعب من قبل السلطات الصينية، التي يمكنها استخدامها لتشكيل المحتوى على المنصة بطريقة يصعب اكتشافها، ولكن حتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة أدلة علنية على قيام تيك توك بتسليم بيانات المستخدم إلى السلطات الصينية أو العبث بخوارزميتها لصالح المصالح الصينية.

وقررت المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة أن الخطر الذي يشكله ارتباط تيك توك بالصين على الأمن القومي يتغلب على المخاوف بشأن تقييد حرية التعبير من قبل التطبيق أو مستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة.

بعد أن بدأت خدمة تيك توك في الظلام، انتقد البعض في الصين الولايات المتحدة واتهموها بقمع التطبيق الشهير، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو، كتب هو شي جين، رئيس التحرير السابق لصحيفة جلوبال تايمز، "إن إعلان تيك توك عن وقف الخدمات في أمريكا يمثل اللحظة الأكثر قتامة في تطور الإنترنت".

وقال هو، الذي يعمل الآن معلقًا سياسيًا: "إن الدولة التي تدعي أنها تتمتع بأكبر قدر من حرية التعبير نفذت أشد عمليات القمع وحشية لتطبيق إنترنت"، لا يعمل تيك توك في الصين، حيث تقدم بايت دانس بدلاً من ذلك تطبيق دوين، الشقيق الصيني لتيك توك الذي يتبع قواعد الرقابة الصارمة في بكين.

وبعد حكم المحكمة، قالت كل من السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير ونائبة المدعي العام ليزا موناكو إن إدارة بايدن ستترك تنفيذ القانون للرئيس المنتخب دونالد ترامب نظرًا لأن تنصيبه يقع في اليوم التالي لدخول الحظر حيز التنفيذ.

لكن تيك توك قالت مساء الجمعة إنها "ستضطر إلى التوقف عن العمل" إذا لم تقدم الإدارة "بيانًا نهائيًا" للشركات، مثل Apple وGoogle وOracle، التي تقدم خدمتها في الولايات المتحدة.

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير طلب تيك توك بأنه "حيلة" وقالت إنه لا يوجد سبب لتيك توك أو الشركات الأخرى "لاتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترامب السلطة"، ولكن على الرغم من تلك التصريحات من الإدارة، استمر الارتباك حول ما سيحدث حتى بدأت تيك توك في حظر خدمتها.

بموجب القانون، يُحظر على متاجر تطبيقات الهاتف المحمول تقديم تيك توك ويُحظر على خدمات استضافة الإنترنت تقديم الخدمة للمستخدمين الأمريكيين. يمكن أن يتكبد المخالفون غرامات تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم يستمر في الوصول إلى تيك توك، مما يعني أن العقوبات التي قد تواجهها الشركات إذا استمرت في تقديم تيك توك قد تصل إلى مبلغ كبير.

كما هو مكتوب، قال الخبراء إن القانون لا يلزم Tik Tok بإغلاق منصتها، لذلك من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد أغلقتها طواعية أو كانت غير قادرة على مواصلة الخدمة بعد فقدان دعم الوصول من موفري التكنولوجيا، ولم ترد الشركة على الأسئلة المرسلة هذا الأسبوع حول خططها.

يسمح القانون للرئيس الحالي بتمديد الموعد النهائي لمدة 90 يومًا إذا كانت عملية البيع جارية، ولكن لم يظهر أي مشترين واضحين، وقالت ByteDance سابقًا إنها لن تبيع Tik Tok.

وفي يوم السبت، قدمت شركة Perplexity AI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي اقتراحًا إلى ByteDance لإنشاء كيان جديد يدمج Perplexity مع أعمال Tik Tok في الولايات المتحدة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

ولا تطلب Perplexity شراء خوارزمية ByteDance التي تغذي مقاطع فيديو مستخدمي Tik Tok بناءً على اهتماماتهم وجعلت المنصة ظاهرة، كما كان المستثمرون الآخرون يراقبون Tik Tok. قال نجم برنامج "Shark Tank" كيفن أوليري مؤخرًا إن اتحادًا من المستثمرين شكله هو والملياردير فرانك ماكورت عرض على بايت دانس 20 مليار دولار نقدًا. كما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين العام الماضي إنه كان يشكل مجموعة مستثمرين لشراء تيك توك.