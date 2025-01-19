شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tik Tok للأمريكيين: "آسفون.. التطبيق غير متاح الآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد بمقدور ملايين مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة مشاهدة مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي مع دخول حظر تيك توك حيز التنفيذ، حيث تمت إزالة تطبيق الشركة مساء السبت من متاجر التطبيقات البارزة بما في ذلك تلك التي تديرها أبل وجوجل بينما أبلغ موقعها الإلكتروني المستخدمين بأن منصة الفيديو القصيرة لم تعد متاحة، وبدأ التعطيل قبل ساعات فقط من دخول القانون حيز التنفيذ.

وقد واجه المستخدمون الذين فتحوا تطبيق تيك توك يوم السبت رسالة منبثقة تمنعهم من التمرير عبر مقاطع الفيديو تقول "آسفون، تيك توك غير متاح الآن"، وجاء في الرسالة: "تم سن قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، ولسوء الحظ هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام تيك توك في الوقت الحالي".



تيك توك

وأضافت رسالة التطبيق: "نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تطبيق تيك توك بمجرد توليه منصبه"، تابع الإشعار، في إشارة إلى تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بإنقاذ" المنصة، وطلبت الشركة من مستخدميها البقاء على اطلاع.

الخيار الوحيد الذي تمنحه الرسالة لمستخدمي الولايات المتحدة هو إغلاق التطبيق أو النقر فوق خيار آخر يقودهم إلى موقع الويب الخاص بالمنصة، وهناك، يتم عرض نفس الرسالة للمستخدمين وإعطائهم خيار تنزيل بياناتهم، وهو إجراء قالت تيك توك سابقًا إنه قد يستغرق أيامًا لمعالجته.



تيك توك

وقبل صدور الإعلان، قالت تيك توك في رسالة أخرى للمستخدمين أن خدمتها ستكون "غير متاحة مؤقتًا" وأخبرتهم أنها تعمل على استعادة خدمتها الأمريكية "في أقرب وقت ممكن"، ولكن إلى متى ستظل المنصة مظلمة غير واضح.

متاجر التطبيقات

قالت شركة أبل في بيان على موقعها على الإنترنت إن تطبيقات تيك توك وبايت دانس لم تعد متوفرة في الولايات المتحدة، في حين قد يكون وصول زوار البلاد محدودًا، وقالت الشركة: "إن شركة آبل ملزمة باتباع القوانين في الولايات القضائية التي تعمل فيها"، وقال البيان: "إذا كان لديك بالفعل هذه التطبيقات مثبتة على جهازك، فستظل على جهازك، ولكن لا يمكن إعادة تنزيلها إذا تم حذفها أو استعادتها إذا انتقلت إلى جهاز جديد، لم تعد عمليات الشراء داخل التطبيق والاشتراكات الجديدة ممكنة"، مضيفًا أن التغيير قد يؤثر على الأداء والأمان والتوافق مع الإصدارات المستقبلية من iOS وiPadOS.

تيك توك تشكر ترامب

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة Tik Tok، شو تشيو، مقطع فيديو يشكر فيه ترامب على التزامه بالعمل مع الشركة للحفاظ على التطبيق متاحًا في الولايات المتحدة و"موقف قوي من التعديل الأول وضد الرقابة التعسفية"، وقال تشيو: "نحن ممتنون وسعداء بالحصول على دعم من رئيس يفهم حقًا منصتنا، شخص استخدم الحديث للتعبير عن أفكاره ووجهات نظره، والتواصل مع العالم وتوليد أكثر من 60 مليار مشاهدة لمحتواه في هذه العملية".

في مقابلة مع NBC News يوم السبت، قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه يفكر في منح Tik Tok تمديدًا لمدة 90 يومًا يسمح لهم بمواصلة العمل، إذا حدث مثل هذا التمديد، قال ترامب - الذي فضل ذات يوم حظر Tik Tok - إنه "من المحتمل" أن يتم الإعلان عنه يوم الاثنين، وهو اليوم الذي يؤدي فيه اليمين كرئيس، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة Tik Tok Shou Chew حفل تنصيب ترامب في مكان جلوس رئيسي.