شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لينكد إن تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل البحث عن الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة لينكدإن عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى مساعدة الباحثين عن عمل في العثور على الوظائف المناسبة، وتمكين الشركات من الوصول إلى المواهب المثالية، ستساعد الميزة الجديدة الباحثين عن عمل على فهم كيفية توافق مهاراتهم وخبراتهم مع الوظائف المتاحة.

وقالت لينكدإن: "بضغطة واحدة، يمكن للباحثين عن عمل الحصول على رؤى تفصيلية حول المؤهلات التي يمتلكونها وتلك التي تنقصهم، مما يساعدهم على اتخاذ قرار ما إذا كانوا سيقدمون على الوظيفة أم لا.

وفقًا لـ روهان راجيف، رئيس قسم المنتجات في لينكدإن، سيتم إطلاق ميزة "مطابقة الوظائف" عالميًا باللغة الإنجليزية خلال الأسابيع المقبلة، مع خطط لدعم لغات أخرى قريبًا.

تأتي هذه الميزة في وقت تواجه فيه عمليات البحث عن الوظائف والتوظيف تحديات متزايدة، أشار تقرير حديث من لينكدإن إلى أن 82% من المهنيين في الهند يخططون للبحث عن وظيفة جديدة هذا العام، لكن أكثر من نصفهم (55%) يجدون أن عملية البحث أصبحت أصعب مقارنة بالعام الماضي.

كما أظهر التقرير أن49% من الباحثين عن عمل يقدمون على عدد أكبر من الوظائف مقارنة بالسابق، لكنهم يحصلون على ردود أقل، كذلك 69% من محترفي الموارد البشرية في الهند يرون أن العثور على المواهب المؤهلة أصبح أكثر صعوبة.

كما أشار إلى أن 27% من مديري التوظيف يقضون ما بين 3-5 ساعات يوميًا في مراجعة الطلبات، بينما يقول 55% إن أقل من نصف الطلبات المستلمة تستوفي المعايير المطلوبة.

قالت نيراجيتا بانيرجي، خبيرة الوظائف ومديرة التحرير في لينكدإن الهند: "سوق العمل صعب، لكنه يذكر الباحثين عن عمل بأهمية اتباع نهج أكثر استراتيجية في البحث، بناء المهارات المناسبة وتحديث الملف الشخصي على لينكدإن والتركيز على الوظائف التي تتوافق مع المهارات هي خطوات أساسية."

وأضافت: "أن تكون استراتيجيًا ومدروسًا يمكن أن يفتح لك فرصًا جديدة ويحقق نموًا مهنيًا ملموسًا حتى في سوق عمل مليء بالتحديات."

ستوفر الميزة الجديدة للمشتركين المميزين تقييمًا يوضح ما إذا كانوا يشكلون تطابقًا عاليًا أو متوسطًا أو منخفضًا مع الوظيفة، كما يمكنهم معرفة ما إذا كانت لديهم فرصة أكبر للحصول على ردود باعتبارهم "أفضل المرشحين".

وأشارت لينكدإن إلى أن المشتركين المميزين يمكنهم أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين خطابات التقديم والسير الذاتية الخاصة بهم.