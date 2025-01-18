شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصة جوجل في سوق البحث تنخفض إلى أقل من 90% لأول مرة منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت حصة جوجل في سوق محركات البحث العالمية إلى أقل من 90% للمرة الأولى منذ عام 2015، ما يعكس تحديات متزايدة تواجهها الشركة في الحفاظ على هيمنتها، وفقًا لتقرير صادر عن StatCounter، شهدت حصة جوجل انخفاضًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 إلى مستويات لم تُسجل منذ عشر سنوات، فقد بلغت النسبة في أكتوبر 89.34%، وارتفعت قليلاً في نوفمبر إلى 89.99%، ثم انخفضت مجددًا في ديسمبر إلى 89.73%.

آخر مرة شهدت فيها جوجل انخفاضًا مشابهًا كانت في مارس 2015، عندما بلغت حصتها 89.52%، كما تراجعت الحصة في شهري يناير وفبراير من نفس العام إلى 89.62% و89.47% على التوالي، ما يشير إلى أن هذا الانخفاض الأخير ليس مجرد حدث عابر بل ربما يعكس اتجاهًا جديدًا في السوق.

يأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه جوجل انتقادات متزايدة بشأن جودة نتائج البحث، التي وُصفت بأنها أصبحت أقل فائدة مقارنة بالسابق، ورغم أن الشركة حافظت على حصة سوقية تتراوح بين 90% و92% على مدار العقد الماضي، فإن التحديات الحالية تشير إلى تغييرات محتملة في ديناميكيات السوق.

ولعبت المنافسة المتزايدة دورًا كبيرًا في هذا التراجع، لأسباب تتعلق بظهور خدمات بحث جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل "Perplexity" و"ChatGPT" من OpenAI، ساهم في تغيير طريقة البحث لدى المستخدمين، كما أن هناك تحولًا نحو محركات بحث تركز على الخصوصية، مثل DuckDuckGo، ما جعل بعض المستخدمين يبتعدون عن جوجل.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن تطبيق تيك توك أصبح وجهة مفضلة للبحث بين الأجيال الشابة، حيث يستخدمه الكثيرون كبديل لمحركات البحث التقليدية، حيث اختبر تيك توك دمج نتائج بحث جوجل داخل التطبيق، وهو ما ساهم في تعزيز مكانته كأداة بحث غير تقليدية.