شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق يتيح للراغبين في مغادرة "إكس" الاحتفاظ بمتابعيهم.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

إيلون ماسك

منصة بلوسكاي

الدمام - شريف احمد - ابتكر باحثون في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS تطبيقا يساعد مستخدمي منصة "إكس" على الانتقال إلى شبكات تواصل اجتماعي أخرى من دون خسارة الحسابات التي يتابعونها أو تتابعهم.وذلك في خطوة ترمي إلى ترك المنصة بشكل جماعي في 20 يناير، يوم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت الإعلانات من جهات مختلفة في كل العالم من شركات ووزارات وشخصيات عامة، عن ترك منصة التواصل الأميركية.وأعلن معهد "باستور" الخميس عن مغادرة المنصة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، على غرار ما قررته أكثر من 80 جمعية، بينها رابطة حقوق الإنسان.وتنتشر الرسالة التلقائية "لقد أقدمت للتو على #المغادرة #eXit" بشكل كبير، ولجأ هؤلاء المستخدمون إلى تطبيق ابتكره المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي يحمل اسم "هيللو كيت إكس" ("HelloQuitteX").يقول دافيد شافالارياس، وهو عالم رياضيات في المركز الفرنسي، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إنّ "عددا كبيرا من المستخدمين هم أسرى لمتابعيهم عبر إكس"، مضيفا أن "البعض لا يتّخذ قرار ترك المنصة خوفا من خسارة مصادره أو جمهوره".ويتيح هذا التطبيق للمستخدم نقل متابعيه إلى منصتي "بلوسكاي" أو "ماستودون"، اللتين تُعتبران "أكثر تماشيا مع الخصوصية وحرية التعبير"، بحسب مبتكريهما.للقيام بذلك، على المستخدمين استرداد أرشيفاتهم الشخصية في "إكس" وتحميلها على موقع "هيللو كيت إكس"، ويلتزم المركز الفرنسي بحذف كل هذه البيانات لاحقا.وبحسب شافالارياس، تم تسجيل أكثر من خمسة آلاف شخص ومنظمة في أسبوع واحد.