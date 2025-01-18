شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تطبيق متجرها الرسمي في بعض البلدان لتسهيل تجربة التسوق والان مع تفاصيل الخبر

لم يعد عشاق أبل في بعض البلدان ضمنها الهند بحاجة إلى زيارة المتاجر الفعلية لاستكشاف وشراء أحدث منتجات الشركة، فقد أعلنت أبل عن إطلاق تطبيق متجرها الرسمي في الهند، ما يوفر تجربة تسوق مريحة وشخصية للمستخدمين، ويتيح لهم استعراض وشراء أحدث الأجهزة مثل هواتف آيفون وأجهزة ماك والإكسسوارات المختلفة.

أبرز ميزات التطبيق

قسم المنتجات Product Tab: يتيح للمستخدمين استعراض أحدث منتجات أبل، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والإكسسوارات، مع خيارات تمويلية ميسرة.

قسم "For You": يقدم توصيات مخصصة بناءً على سجل التصفح الخاص بالمستخدم، مع إمكانية حفظ المنتجات المفضلة للوصول السريع إليها.

قسم "Proceed": يوفر جلسات إعداد شخصية عبر الإنترنت مع خبراء أبل بعد الشراء. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم الذي يشتري سماعات AirPods الحصول على مساعدة شخصية لتعلم كيفية استخدامها.

تعزيز وجود أبل

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أبل لتعزيز وجودها في السوق الهندية ففي عام 2023، افتتحت الشركة متاجر رئيسية في مومباي ونيودلهي، وتسعى حاليًا لتوسيع نطاقها بافتتاح متاجر جديدة في مدن مثل بنغالورو وبوني ودلهي NCR ومومباي.

وقالت كارين راسموسن، رئيسة قطاع التجزئة الإلكترونية في أبل: "عملاؤنا هم محور كل ما نقوم به، ونحن سعداء بإطلاق تطبيق متجر أبل لتوسيع نطاق خدماتنا في الهند وتعزيز علاقتنا مع المستخدمين. من خلال هذا التطبيق، سيتمكن العملاء من التسوق بسهولة والحصول على دعم شخصي لتجربة استخدام مثالية."

كذلك تؤكد هذه الخطوة التزام أبل بتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين في الهند، سواء كانوا في المدن الكبرى أو في المناطق الصغيرة، مما يعزز استراتيجيتها للنمو في واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم.