شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما سيحدث لتطبيق Tik Tok غدًا بعد حظره فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل قانون يلزم Tik Tok بالعثور على مالك جديد غير صيني أو مواجهة الحظر حيز التنفيذ غدًا الأحد، ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركة مستعدة لإتمام عملية البيع قبل ذلك، وهذا يعني أن 170 مليون أمريكي قد يفقدون الوصول إلى منصة يستخدمونها للعثور على الترفيه والأخبار والمجتمع، أو حتى إدارة الأعمال، بعد أن أصبحت Tik Tok أول منصة جديدة منذ سنوات تشكل تهديدًا تنافسيًا حقيقيًا لمواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل Instagram وYouTube.

وأيدت المحكمة العليا القانون يوم الجمعة، ما جعل الحظر أقرب خطوة، حيث قالت الشركة نفسها، إنها ستغلق نفسها يوم الأحد.

ولكن على الرغم من أن ذلك لم يتبق عليه سوى يوم واحد، لا يزال هناك الكثير من المجهول حول ما سيحدث بالضبط، هل ستقدم إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن التوجيه؟ هذا لا يبدو مرجحًا، هل سيتدخل الرئيس القادم ترامب؟

هل سيختفي التطبيق؟

زادت شركة Tik Tok نفسها من الضغط ليلة الجمعة، قائلة إنها ستغلق ليل الأحد في غياب "الوضوح والضمان" الصريح.

فشلت البيانات الصادرة اليوم عن كل من البيت الأبيض ووزارة العدل في توفير الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على توفر Tik Tok لأكثر من 170 مليون أمريكي،" جاء في البيان الذي نُشر على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

يتوقع الخبراء إزالة التطبيق يوم الأحد من متاجر تطبيقات Apple وGoogle، والتي قد تواجه غرامات بموجب القانون لمواصلة استضافة Tik Tokبعد الموعد النهائي.

وهذا يعني أن أي شخص ليس لديه التطبيق بالفعل على هاتفه لا يمكنه تنزيله، ولكن يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في الوصول إليه، دون تحديثات أمنية، حتى يصبح في النهاية معطلاً أو يتوقف عن العمل.

لكن مسؤولاً في إدارة بايدن قال، إن الرئيس المنتهية ولايته يخطط لترك الأمر لترامب لتطبيق الحظر.

وقال المسئول: "كان موقفنا من هذا واضحًا: يجب أن يستمر Tik Tok في العمل تحت ملكية أمريكية، ونظرًا لتوقيت دخوله حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل يوم من التنصيب، فسيكون الأمر متروكًا للإدارة القادمة للتنفيذ".

وقد يعني هذا أنه نظرًا لتولي ترامب منصبه في اليوم التالي لدخول الحظر حيز التنفيذ، فلن يكون هناك من يوجه متاجر التطبيقات صراحةً لإزالة المنصة يوم الأحد، مما قد يتركهم ليقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيمتثلون أم لا.

لذا، يجب على المستخدمين الاستعداد عقليًا وعاطفيًا لفقدان الوصول إلى التطبيق بدءًا من يوم الأحد، ما لم يرغبوا في تنزيل VPN للالتفاف على الحظر.

لماذا تم حظر Tik Tok؟

يعد الادعاء الرئيسي ضد TikTok هو أن الشركة تشكل خطرًا محتملاً على الأمن القومي، حيث أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن الحكومة الصينية قد تضغط على Tik Tok أو شركتها الأم، بايت دانس، لتسليم المعلومات الشخصية لمستخدميها في الولايات المتحدة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في عمليات الاستخبارات الصينية أو نشر معلومات مضللة مدعومة من الصين.

لا يوجد دليل حتى الآن على أن هذا قد حدث بالفعل، ومع ذلك، قال صناع السياسات وخبراء الأمن إن قوانين الأمن القومي في الصين تجعل ذلك ممكنًا، تحديد جوهر المخاطر التي تتناسب مع سرد أوسع نطاقًا مناهضًا للصين مرتبطًا بقضايا تشمل التجارة وحقوق الإنسان والاستبداد.

تجددت هذه المخاوف بعد أن أشار تقرير في عام 2022 إلى أن بيانات المستخدم الأمريكي تم الوصول إليها مرارًا وتكرارًا من قبل موظفين مقيمين في الصين.

وقد نفت Tik Tok التقرير، وفي السنوات الأخيرة، تقول الشركة إنها أدخلت تغييرات على كيفية تعاملها مع بيانات المستخدم الأمريكي، بما في ذلك تخزينها في خوادم مقرها الولايات المتحدة مملوكة لشركة التكنولوجيا في وادي السيليكون أوراكل.

فيما وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون في أبريل يتطلب بيع المنصة لمالك جديد غير صيني أو حظرها في الولايات المتحدة.

حظي قانون حظر تيك توك بدعم واسع النطاق من كلا الجانبين، حيث وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا.