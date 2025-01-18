شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Tik Tok ستغلق تطبيقها ما لم تحصل على توضيح من بايدن والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة Tik Tok، إنها ستضطر إلى "التوقف عن العمل" هذا الأسبوع ما لم تؤكد إدارة بايدن المنتهية ولايتها للشركة أنها لن تفرض إغلاقًا للتطبيق الشعبي بعد أن أيدت المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة القانون الفيدرالي الذي يحظر التطبيق، في حالة عدم بيعه من جانب الشركة الأم التي يقع مقرها في الصين.

ووفقا لما ذكره موقع "AP"، قضت المحكمة العليا في حكمها بأن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقات Tik Tok بالصين يتغلب على المخاوف بشأن تقييد حرية التعبير من قبل التطبيق أو مستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة.

جاء القرار على خلفية الاضطرابات السياسية غير العادية من جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بأنه يمكنه التفاوض على حل، وإدارة الرئيس جو بايدن، التي أشارت إلى أنها لن تطبق القانون، الذي تم تمريره بدعم ساحق من الحزبين، بدءًا من يوم الأحد، وهو آخر يوم له في منصبه.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "يجب أن يظل Tik Tok متاحًا للأمريكيين، ولكن ببساطة تحت ملكية أمريكية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونجرس في تطوير هذا القانون"، مشيرة إلى أن إجراءات تنفيذ القانون ستقع على عاتق الإدارة الجديدة.

أصدرت شركة Tik Tok بيان قالت فيه "إن البيانات الصادرة اليوم عن كل من البيت الأبيض ووزارة العدل فشلت في توفير الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على توفر تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي".

وقال البيان: "ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانًا نهائيًا لإرضاء مقدمي الخدمات وضمان عدم التنفيذ، سيضطر Tik Tok إلى التوقف عن العمل في 19 يناير".

لا يبدو البيع وشيكًا، وعلى الرغم من أن الخبراء قالوا إن التطبيق لن يختفي من هواتف المستخدمين الحاليين بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، فلن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيله ولن تتوفر التحديثات.

وقالت وزارة العدل في ملفات المحكمة إن هذا سيجعل التطبيق غير قابل للعمل في النهاية.

استخدم الرئيس التنفيذي لشركة Tik Tok ، شو زي تشيو، الذي من المتوقع أن يحضر حفل تنصيب ترامب، التطبيق لشكر الرئيس القادم على "التزامه بالعمل معنا لإبقاء Tik Tok متاحًا".

من غير الواضح ما هي الخيارات المتاحة لترامب، بمجرد تنصيبه رئيسًا يوم الاثنين، حيث سمح القانون بوقف مؤقت لمدة 90 يومًا للقيود المفروضة على التطبيق إذا كان هناك تقدم نحو البيع قبل سريانه.