شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر Tik Tok غدًا.. تفاصيل أزمة منع التطبيق في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

قد يواجه مستخدمو Tik Tok البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة حالة من الصدمة يوم الأحد عندما يتوقف تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ويصبح غير متاح بسبب قانون أقره أغلبية من الحزبين في الكونجرس العام الماضي.

أثار المشرعون والمسئولون الأمريكيون العديد من التحذيرات لسنوات بشأن المخاطر المفترضة التي تشكلها علاقات Tik Tok بالصين على الأمن القومي، وتحرك الكونجرس العام الماضي لإجبار الشركة الأم الصينية ByteDance، على بيع حصتها في التطبيق أو قطعها عن السوق الأمريكية.

أعطى القانون للشركة موعدًا نهائيًا في 19 يناير، وحان هذا الموعد النهائي الآن، ولا توجد علامة على البيع، كما فشل التحدي القانوني الأخير لـ Tik Tok يوم الجمعة، عندما قالت المحكمة العليا إن القانون لا ينتهك التعديل الأول.

قال البيت الأبيض في عهد بايدن إنه سيترك تطبيق القانون لإدارة ترامب القادمة، وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بإنقاذ" التطبيق.

لكن تيك توك ألمح إلى أنه لا يزال بإمكانه إيقاف تشغيل نفسه بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، وهي الخطوة التي من شأنها أن تترك منشئي المحتوى والمستخدمين في مأزق بينما تسعى الشركة إلى إيجاد طريقة للعودة إلى موقف قانوني ثابت.

لماذا أراد الكونجرس حظر تيك توك؟

حذر المسئولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا من أن تيك توك يهدد الأمن القومي لأن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدمه كوسيلة للتجسس على الأمريكيين أو التأثير سراً على الجمهور الأمريكي من خلال تضخيم أو قمع محتوى معين.

وقالوا إن القلق مبرر، لأن قوانين الأمن القومي الصينية تتطلب من المنظمات التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.

أخبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب العام الماضي أن الحكومة الصينية يمكن أن تخترق أجهزة الأمريكيين من خلال البرنامج.

مع مناقشة مجلس النواب لقانون سحب الاستثمارات أو الحظر في أبريل 2024، قارنه النائب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، بـ "بالون تجسس في هواتف الأمريكيين".

قال السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ديلاوير، إن المشرعين تعلموا في إحاطات سرية "كيف يتم جمع البيانات ومشاركتها بطرق لا تتوافق بشكل جيد مع المصالح الأمنية الأمريكية".

قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري: "لماذا يشكل تهديدًا أمنيًا؟" "إذا كان لديك Tik Tok على هاتفك حاليًا، فيمكنه تتبع مكان وجودك، ويمكنه قراءة رسائلك النصية، ويمكنه تتبع ضغطات لوحة المفاتيح الخاصة بك.. لديه حق الوصول إلى سجلات هاتفك."

وأضاف هاولى: "إذا وضعت الحكومة الصينية يديها على هذه المعلومات، فإنها ليست مجرد تهديد للأمن القومي، بل إنها تهديد للأمن الشخصي."

في عام 2022، بدأت Tik Tok مبادرة تُعرف باسم "مشروع تكساس" لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين على الخوادم في الولايات المتحدة وتخفيف مخاوف المشرعين.

وقالت وزارة العدل إن الخطة غير كافية لأنها لا تزال تسمح بتدفق بعض البيانات الأمريكية إلى الصين.

على الرغم من أن قانون سحب الاستثمارات أو الحظر تم تمريره بدعم من الحزبين، إلا أن بعض المشرعين انتقدوا هذا الإجراء، متفقين مع Tik Tok على أنه ينتهك حقوق حرية التعبير للأمريكيين.

قال السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي: "معظم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حظرها كانت تستند إلى اتهامات، وليس أدلة". مضيفًا: "لم تتم محاكمة Tik Tok وإدانتها بمشاركة المعلومات مع الحكومة الشيوعية".

