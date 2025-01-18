شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تأييد المحكمة العليا الأمريكية لحظر تطبيق تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

أيدت المحكمة العليا الأمريكية القانون الذي يلزم الشركة الصينية الأم لتيك توك، بايت دانس، إما ببيع التطبيق الشهير أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ويأتي هذا القرار قريب جدا من الموعد النهائي للقانون (غدا الأحد 19 يناير) وله آثار كبيرة على 170 مليون أمريكي يستخدمون تيك توك، وفقًا لتقارير رويترز.

وافق القضاة بالإجماع على أن القانون لم ينتهك حماية التعديل الأول، وانحازوا إلى مخاوف الأمن القومي بشأن حرية التعبير.

يهدف القانون، الذي تم تمريره بدعم واسع النطاق من الحزبين، إلى معالجة المخاوف بشأن ممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وارتباطاتها بالصين، التي يُنظر إليها على أنها خصم أجنبي.

لاحظت المحكمة أنه في حين تقدم تيك توك منصة للتعبير، فقد قرر الكونجرس أن علاقة التطبيق بالصين تشكل مخاطر أمنية خطيرة، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات الأمريكية وعمليات التأثير.

طعنت تيك توك وبايت دانس في القانون، بحجة أنه ينتهك حرية التعبير، ومع ذلك، أكدت المحكمة العليا حكم محكمة أدنى، حيث ذكر القضاة أن القانون يستهدف الأمن القومي، وليس حرية التعبير المحمية.

دافعت إدارة بايدن عن القانون، مستشهدة بمخاوف بشأن سيطرة الصين على التطبيق ووصوله إلى البيانات الحساسة، ومع ذلك، ألمح ترامب مؤخرًا إلى أنه يريد إبقاء تيك توك.

حذر ممثلو تيك توك من أن القانون من شأنه أن يضر بأعمالها، بما في ذلك قاعدة مستخدميها والمعلنين والموظفين، حيث يوظف التطبيق 7000 شخص في الولايات المتحدة وأصبح أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، تمنع أحكام القانون تيك توك من العمل في الولايات المتحدة ما لم تبيعه بايت دانس لشركة أمريكية، وهي عملية قد تستغرق شهورًا.