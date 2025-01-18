شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 15 Pro وPixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل العام قبل الماضي عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفى iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.



وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من أبل، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro × هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف Pixel 8 Pro:

هاتف iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

هاتف Pixel 8 Pro

‎المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.

‎التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.

‎الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.

‎الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.

‎نوع الشاشة: LTPO OLED

‎نظام التشغيل: اندرويد 14.

‎البطارية: 5050 مللي أمبير.

‎الشريحة Google Tensor G3