شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 15 Pro وPixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل العام قبل الماضي عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفى iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من أبل، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro × هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف Pixel 8 Pro:
هاتف iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
هاتف Pixel 8 Pro
المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.
التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.
الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.
الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.
نوع الشاشة: LTPO OLED
نظام التشغيل: اندرويد 14.
البطارية: 5050 مللي أمبير.
الشريحة Google Tensor G3
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