شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التطبيقات المخفية.. كيف تكتشفها وتحمى خصوصيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يوماً إذا كان هناك من يتجسس على هاتفك دون علمك؟ قد تكون التطبيقات المخفية هي السلاح الذي يُستخدم ضدك دون أن تدرك، حيث تُستغل هذه التطبيقات لسرقة البيانات أو مراقبة الأنشطة، ومع التطور الهائل في تقنيات الهواتف الذكية، أصبح من السهل إخفاء التطبيقات وجعلها تبدو وكأنها غير موجودة، فكيف يمكنك اكتشافها؟ وكيف تحمي نفسك؟ الإجابات في هذا المقال.

ما هي التطبيقات المخفية؟

التطبيقات المخفية هي برامج يتم تثبيتها على الهاتف دون أن تكون مرئية بشكل واضح في قائمة التطبيقات، بعضها يُستخدم لأغراض مشروعة مثل تطبيقات الرقابة الأبوية أو تطبيقات تحسين الأداء، ولكن بعضها الآخر قد يُستخدم للتجسس على نشاطك أو سرقة معلوماتك الشخصية مثل الصور والرسائل والموقع الجغرافي، ويمكن أن تعمل هذه التطبيقات في الخلفية دون أن تُظهر أي علامات نشاط.

كيف تُخفى التطبيقات؟

هناك عدة طرق شائعة لإخفاء التطبيقات على الهواتف:

1. إخفاء التطبيقات باستخدام إعدادات النظام: بعض الهواتف توفر خياراً داخلياً لإخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية.



2. استخدام تطبيقات الإخفاء: توجد تطبيقات خاصة تُصمم لجعل التطبيقات الأخرى غير مرئية، وغالباً ما تُموه على شكل أدوات عادية مثل الآلة الحاسبة.



3. تغيير أيقونة التطبيق واسمها: بعض التطبيقات تتيح إمكانية تغيير شكلها ليبدو كأيقونة بريئة مثل التقويم أو الساعة.

علامات وجود تطبيقات مخفية على هاتفك

استنزاف البطارية بشكل غير طبيعي: إذا لاحظت انخفاضاً سريعاً في نسبة الشحن دون استخدام مكثف، فقد يكون ذلك بسبب نشاط تطبيقات تجسس تعمل في الخلفية.

استخدام بيانات الإنترنت دون مبرر: بعض التطبيقات المخفية تستهلك الإنترنت بشكل كبير لإرسال البيانات المسروقة.

تغيرات غير مبررة في إعدادات الهاتف: كأن تجد إعدادات معينة تغيرت دون أن تقوم بذلك.

كيف تكتشف التطبيقات المخفية؟

تفقد قائمة التطبيقات الكاملة: اذهب إلى إعدادات الهاتف ثم إلى التطبيقات، وابحث عن جميع التطبيقات المثبتة، حتى تلك التي قد تبدو غير مألوفة أو لها أسماء غريبة.

البحث عن التطبيقات المخفية باستخدام متجر التطبيقات: يمكنك التحقق من سجل التنزيلات في متجر Google Play أو App Store لرؤية جميع التطبيقات التي تم تثبيتها.

التحقق من أذونات التطبيقات: راجع الأذونات الممنوحة للتطبيقات وتأكد من عدم وجود تطبيقات غريبة تطلب وصولاً إلى كاميرا الهاتف أو الميكروفون أو الموقع.

كيف تحمي خصوصيتك؟

قم بتحديث نظام التشغيل بانتظام: التحديثات غالباً ما تتضمن تحسينات أمنية.

استخدم كلمات مرور قوية: واحرص على عدم مشاركتها مع الآخرين.

ثبّت تطبيقات مكافحة التجسس: مثل التطبيقات التي تكشف عن البرامج الضارة وتحمي البيانات.

تجنب تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة: استخدم فقط المتاجر الرسمية مثل Google Play وApp Store.