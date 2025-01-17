شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تغريم شركة أبل بمبلغ 2.1 مليار دولار العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت شركة أبل لغرامة بمبلغ إجمالي يزيد عن 2.1 مليار دولار العام الماضي بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، وهذا المبلغ يعادل فقط ما يزيد قليلاً عن أسبوع من التدفق النقدي الحر لها، وجاءت هذه البيانات وفقا لشركة البريد الإلكتروني المشفرة "بروتون" صاحبة أحدث أداة تتبع الغرامات التقنية، حيث كانت جوجل هي الشركة الأكثر غرامة، بينما احتلت أبل المرتبة الثانية.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يغطي المتعقب الغرامات المفروضة على أي خرق للقانون، بالنسبة لمعظم الشركات، يشمل هذا كل من انتهاكات مكافحة الاحتكار والخصوصية.

لا يشمل إجمالي أبل مبلغ 14 مليار دولار الذي أمرت الشركة بدفعه كضرائب متأخرة للحكومة الأيرلندية، حيث لا توجد عقوبة ضمن هذا المبلغ.



كان الخطأ القانوني هنا من جانب أيرلندا في تقديم صفقة ضريبية؛ كل ما فعلته أبل هو قبولها، وكان على الشركة ببساطة دفع المبلغ القياسي للضريبة الذي كان من المفترض أن يكون مستحقًا لو دفعت نفس المعدل مثل الشركات الأخرى في البلاد.



كانت أكبر غرامة لشركة أبل هذا العام 2 مليار دولار أصدرها الاتحاد الأوروبي لانتهاك قوانين المنافسة بشأن بث الموسيقى.



قالت جورجيتا ميسيفيسيوت، رئيسة السياسة العامة في بروتون: "لماذا يهتمون بغرامة عن المخالفات التي تعادل غرامة وقوف السيارات بالنسبة لك أو لي؟ لقد حان الوقت لكي تبدأ الهيئات التنظيمية في التحدث بلغة شركات التكنولوجيا الكبرى وحجم تدفقها الحر".



وأضافت، "قد لا تكون الغرامات كافية، تحتاج شركات التكنولوجيا الكبرى إلى إنهاء ممارساتها المناهضة للمنافسة."

