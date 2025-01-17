شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف: 2024 العام الأكثر حرارة على الإطلاق لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت ناسا أن عام 2024 هو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، وأرجع العلماء الارتفاع في درجات الحرارة إلى حد كبير إلى زيادة الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان، في الغلاف الجوي للأرض، ففي أيام ما قبل الصناعة في القرن الثامن عشر، كان مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حوالي 278 جزءًا في المليون، واليوم، يبلغ 420 جزءًا في المليون، ولكن من المحتمل أن تكون هناك تأثيرات أخرى على ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 أيضًا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، أشارت وكالة ناسا إلى أن ظاهرة النينيو القوية بشكل خاص، وهي تقلبات مناخية طبيعية، والتي بدأت في خريف عام 2023 من المرجح أن تكون دفعت متوسط درجة الحرارة إلى الارتفاع في عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العلماء يدرسون آثار أحداث مثل ثوران بركان تونجا في يناير 2022، والذي أدخل كميات هائلة من بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت إلى الغلاف الجوي.

وقال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون في بيان: "مرة أخرى، نحطم الرقم القياسي لدرجات الحرارة، كان عام 2024 هو العام الأكثر سخونة منذ بدء حفظ السجلات في عام 1880".

في عام 2024، كان متوسط درجة الحرارة العالمية أعلى بمقدار 2.3 درجة فهرنهايت (1.3 درجة مئوية) من خط الأساس في منتصف القرن العشرين (1951-1980) وأعلى بمقدار 2.65 درجة فهرنهايت (1.47 درجة مئوية) من متوسط منتصف القرن العشرين (1850-1900).

وهذا ليس مفاجئًا للغاية، نظرًا لأن كوكبنا شهد للتو موجة حر استمرت 15 شهرًا، حيث تم كسر أرقام قياسية لدرجات الحرارة المرتفعة شهريًا من يونيو 2023 إلى أغسطس 2024.

بصرف النظر عن هذه التأثيرات قصيرة المدى، فإن علماء ناسا قلقون للغاية بشأن الآثار الجانبية طويلة المدى لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المناخ.

قال جافين شميت، مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة ناسا في نيويورك: "لن يحطم كل عام الأرقام القياسية، لكن الاتجاه طويل الأمد واضح"، مضيفا "نحن نشهد بالفعل التأثير في هطول الأمطار الشديدة وموجات الحر وزيادة خطر الفيضانات، والتي ستستمر في التفاقم طالما استمرت الانبعاثات".