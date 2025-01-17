علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين Google Pixel 9 و iPhone 16

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تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين Google Pixel 9 و iPhone 16

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القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق تشكيلة هواتف Google Pixel الجديدة، والتي تضم Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL ، بالإضافة إلى Pixel 9 Pro Fold وهو ثاني جهاز قابل للطي من الشركة،  لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 16 كما يلى:

Google Pixel 9

المعالج: جوجل موتر G4
وحده المعالجة المركزية CPU: ثماني النواة
معالج الرسوميات (GPU) : الخالدون G715
الذاكرة الخارجية: لا
التخزين والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام
نوع الشاشة: أموليد
حجم الشاشة: 6.3 بوصة
دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل
الكاميرا الخلفية : 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل
كاميرا الامامية : 10 ميجابكسل
البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة.

 

iPhone 16

المعالج: سداسي النواة Apple A18 Pro بتكنولوجيا 3 نانو
التخزين / الرام: 128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
الكاميرا: خلفية 48+12 م.ب
الكاميرا الامامية 12 م.ب
الشاشة: 6.1 بوصة بدقة 1179x2556 بكسل بها نوتش
نوع الشاشة : LTPO Super Retina XDR OLED
نظام التشغيل: iOS 18
البطارية: 3561 مللي أمبير
الوزن : 227 جرام

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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