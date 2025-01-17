شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل فى حد حظرك على iMessage ؟.. 5 طرق للتأكد من ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد iMessage هو أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا على هواتف آيفون، لكن هل حدث أن توقفت فجأة عن تلقي الرسائل من شخص معين وبدأت تشك أنك تعرضت للحظر؟ إذا كنت تبحث عن أدلة تؤكد هذه الشكوك، فإليك خمس طرق ذكية لمعرفة من قام بحظرك على iMessage، مع الأخذ في الاعتبار أن أبل لا تقدم إشعارًا مباشرًا عندما يتم حظرك، لذا ستحتاج إلى التركيز على هذه العلامات.

1. اختفاء حالة التسليم "Delivered"

من أولى العلامات التي تدل على الحظر هي عدم ظهور كلمة "Delivered" أسفل الرسائل التي ترسلها. عندما تقوم بمراسلة مستخدم iMessage ولم تعد ترى هذا الإشعار بعد إرسال رسائلك، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنه قام بحظرك. لكن انتبه، قد يكون السبب ببساطة أن هاتفه مغلق أو أنه غير متصل بالإنترنت.

2. عدم ظهور إشعارات "Read"

إذا كنت تعلم أن الشخص الذي تراسله عادة ما يفعّل ميزة "Read Receipts" التي تخبرك عندما يقرأ الرسائل، ثم توقفت فجأة عن رؤية هذه الإشعارات، فقد يكون ذلك إشارة إضافية على أنك تعرضت للحظر.

3. المكالمات لا تمر

إذا حاولت الاتصال بالشخص عبر FaceTime أو عبر مكالمة هاتفية عادية وذهبت مباشرة إلى البريد الصوتي، فهذا قد يكون دليلاً قويًا على أنك محظور، خاصة إذا كنت تعلم أنه كان يجيب عادة على مكالماتك.

4. استخدام رقم مختلف أو حساب جديد

جرّب إرسال رسالة من رقم هاتف آخر أو من حساب Apple ID مختلف، إذا وصلت رسالتك فورًا وتم تسليمها بشكل طبيعي، فإن ذلك يعد علامة مؤكدة على أنك تعرضت للحظر من حسابك الأساسي.

5. توقف الرموز المتحركة وتأثيرات iMessage

عند إرسال رموز متحركة أو تأثيرات خاصة مثل "confetti" أو "balloons" على iMessage، إذا لم تتفاعل الرسالة بالشكل المعتاد ولم تظهر هذه التأثيرات، فقد يكون ذلك دليلاً إضافيًا على أنك في قائمة الحظر.



