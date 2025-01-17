شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 بدائل لتطبيق TikTok يتجه إليها المستخدمون مع اقتراب حظره بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن يغلق تطبيق تيك توك أمام 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة يوم الأحد، وفقًا للتقارير، بعد معركة طويلة مع المشرعين.

وتشير الأخبار إلى أن المستخدمين الأميركيين يتجهون نحو التطبيقات المنافسة، وشهد تطبيق RedNote المملوك للصين هجرة كبيرة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.

على نحو مماثل، هناك تطبيق Lemon8 - وهو نوع من "تطبيق كل شيء" لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ، مملوك لشركة ByteDance، الشركة الأم لتطبيق TikTok .

ولكن هناك بدائل أخرى منها

ريلز انستجرام

وسيكون مستخدمو تطبيق إنستجرام على دراية بوظيفة Reels الموجودة في التطبيق، والتي تتيح للأشخاص إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وتصفحها.

تم تقديمه في أغسطس 2020، حيث كان TikTok يتصفح طفرة شعبيته الناجمة عن الوباء.

وستكون Reels بديلاً شائعًا، حيث يتمتع معظم مستخدمي TikTok والمبدعين بالفعل بحضور على Instagram.

وكان لدى العديد من المؤثرين بالفعل إيقاع لنشر مقاطع TikTok الخاصة بهم على Instagram Reels، قبل وقت طويل من ظهور الحديث عن الحظر.

RedNote

يبدو أن تطبيق RedNote، وهو تطبيق وسائط اجتماعية باللغة الصينية ومتاح الآن باللغة الإنجليزية، هو البديل غير المعلن لتطبيق TikTok.

ويعمل التطبيق، الذي يسمى Xiaohongshu بالصينية، بطريقة مماثلة لتطبيق TikTok حيث يتمكن المستخدمون من نشر مقاطع فيديو قصيرة وبثها مباشرة إلى أشخاص آخرين.

وقد توافد بالفعل أكثر من نصف مليون من "لاجئي تيك توك" إلى المنصة.

ويضم محتوى مشابهًا لما يمكن العثور عليه على TikTok، مثل مراجعات المنتجات والكوميديا ​​ومحتوى المؤثرين.

Lemon8

كما ارتفع تصنيف تطبيق Lemon8، وهو تطبيق آخر مملوك لشركة ByteDance، في متجر تطبيقات Apple، حيث يبحث مستخدمو TikTok عن بدائل.

يتيح التطبيق للمستخدمين تحميل الصور مثل Instagram ومقاطع الفيديو القصيرة مثل TikTok، ويحتوي أيضًا على قسم يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أنواع مختلفة من المحتوى، مثل Pinterest.

Clapper

تطبيق الفيديو القصير Clapper، والذي تم إطلاقه أيضًا في أعقاب TikTok في عام 2020، يستهدف المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ، إنه مثل TikTok، ولكن للبالغين.

وشهدت المنصة الأمريكية زيادة قدرها أربعة أضعاف في عمليات التنزيل مع تحرك الكونجرس لإقرار تشريع حظر تيك توك العام الماضي، وفقًا لمؤسسها، إيديسون تشين.

Shorts على اليوتيوب

يتضمن قسم Shorts في منصة مقاطع الفيديو الطويلة YouTube ميزات مماثلة لتلك الموجودة في TikTok، مثل مقاطع الفيديو المباشرة والتعاون وأدوات التحرير السهلة وقوائم التشغيل.

وكانت هذه محاولة من يوتيوب للتنافس مع تيك توك في سبتمبر 2020.

والجزء الأكثر ملاءمة هو أنه، كما هو الحال مع Instagram، من المحتمل أن العديد من المبدعين المفضلين لدى الأشخاص يستخدمون المنصة بالفعل.

سناب شات Spotlight

يتيح قسم مقاطع الفيديو القصيرة في Snapchat ، والذي يسمى Spotlight، للمستخدمين رؤية اللقطات التي يرسلها المستخدمون في جميع أنحاء العالم.



لدى العديد من المؤثرين حضور على Snapchat.

على الرغم من ذلك، فإنه لا يتمتع بأدوات تحرير الفيديو التي تنافس التطبيقات مثل RedNote أو Lemon8 أو Clapper.

Triller

يتيح تطبيق Triller للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو موسيقية ومشاهد كوميدية ومقاطع فيديو مزامنة شفاه تحتوي على موسيقى في الخلفية.

إنه مشابه للإصدار الأول من TikTok حيث كانت مقاطع الرقص القصيرة ومزامنة الشفاه للأغاني الشعبية هي الملك .

أو تطبيق ميوزيكلى دوت ال اى الذي اندمج مع TikTok في عام 2018.

الميزة الرئيسية للمنصة هي أداة التحرير التلقائي الخاصة بها، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لربط المقاطع المنفصلة معًا تلقائيًا.



