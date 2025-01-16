شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عن خطة ترامب لإنقاذ تيك توك من الحظر والان مع تفاصيل الخبر

قد يصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا من شأنه تعليق حظر تيك توك المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، حيث قال مصدران مجهولان مطلعان على المداولات لصحيفة واشنطن بوست إن هذه الخطوة ستمنع المسؤولين الأمريكيين من فرض القانون لمدة 60 إلى 90 يومًا.

فيما سيتم تنصيب ترامب يوم الاثنين القادم، أي بعد يوم واحد من القرار المتوقع أن يجعل الحظر على مستوى البلاد رسميًا، فإن يوم الأحد هو الموعد النهائي لشركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، لبيع أصولها الأمريكية أو سحبها من متاجر التطبيقات الأمريكية بسبب المخاوف بشأن روابط التطبيق بالحكومة الصينية.

وبموجب هذا الحظر، سيظل الأمريكيون قادرين على استخدام التطبيق ولكن سيتم حظر التنزيلات الجديدة وسيتدهور برنامجه ببطء بمرور الوقت بسبب نقص التحديثات.

هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن اهتمامه بإلغاء الحظر، الذي وقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا في أبريل الماضي.

ويتطلب القانون من الشركة الأم لتيك توك، شركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس، بيع أصولها الأمريكية بحلول 19 يناير 2025 أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.

استمعت المحكمة العليا إلى استئناف تيك توك للحظر الأسبوع الماضي، ولكن من المتوقع أن تسمح للقانون بالمضي قدمًا كما هو مخطط له يوم الأحد.

أخبر ترامب مرارًا وتكرارًا أكثر من 14 مليون متابع لحسابه الخاص على تيك توك أنه يخطط "لإنقاذ" التطبيق بمجرد توليه منصبه.

لكن الخبراء قالوا إن الأمر التنفيذي قد لا يكون وسيلة فعالة لعكس الحظر، لأنه لا يمكنه التغلب تمامًا على قانون أقره الكونجرس بهامش كبير، وحظي بدعم من كلا الجانبين.

وقال مستشار الأمن القومي السابق لوزارة العدل آلان روزنشتاين لصحيفة واشنطن بوست، إن الأوامر التنفيذية ليست وثائق سحرية.

كما أضاف "سيظل تيك توك محظورًا، وسيظل من غير القانوني لشركة أبل وجوحل التعامل معه".

هناك طرق أخرى قد يسلكها الرئيس المنتخب لإلغاء الحظر، فإن الطريقة الأكثر مباشرة لترامب لمحاولة عكس السياسة هي إلغاء القانون الذي سن الحظر، ولكن يجب أن يمر الإلغاء في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل أن يوقعه ترامب، وبالتالي، سيظل يواجه تحدي الحصول على دعم الكونجرس.

وكشفت مصادر، أن TikTok تهدد بإغلاق تطبيقها للمستخدمين في الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل إذا دخل الحظر الفيدرالي حيز التنفيذ.

وقالت مصادر لرويترز إنه بموجب الإغلاق، سيرى الأشخاص الذين يحاولون فتح التطبيق رسالة منبثقة توجههم إلى موقع ويب يحتوي على معلومات حول الحظر.

وقالوا إن الشركة تخطط أيضًا لمنح المستخدمين خيار تنزيل جميع بياناتهم حتى يتمكنوا من تسجيل معلوماتهم الشخصية.

وقال المصدر إنه إذا تم عكس الحظر لاحقًا، فسيكون TikTok قادرًا على استعادة الخدمة للمستخدمين في الولايات المتحدة في وقت قصير نسبيًا.