شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Doom متاحة الآن للممارسة داخل ملف PDF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة Doom واحدة من الألعاب التي تم نقلها إلى أكثر من جهاز بما في ذلك المحامص والثلاجات، ذا فإن حدود الأشياء الغريبة التي يمكن تشغيل Doom عليها أصبحت ضيقة، ولكن، تمكن أحد طلاب المدارس الثانوية من نقل لعبة Doom إلى ملف PDF فعلي يمكنك تشغيله داخل متصفحك.



DOOM PDF

وبحسب التقارير فإن أحد رواد Github الذي يحمل اسم adding2210 استطاع أن يستلهم من مشروع مماثل لتحويل Tetris إلى تنسيق Adobe Systems Incorporated، حيث قام بالعمل على مشروع أُطلق عليه اسم ”DOOMPDF“، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون قادرًا على عرض الصوت أو الألوان، لكنه يبقى طريقة جديدة مبتكرة للعب DOOM في متصفح كروم.



DOOM

حيث استغل ading2210 الطريقة التي يتم بها استخدام Javascript داخل قارئ PDF الخاص بالمتصفح لنقل Doom إلى ملف PDF، وبينما تسمح المواصفات الرسمية لـ PDF باستخدام برمجة أكثر تطورًا، فإن مخاوف الأمان في المتصفحات قللت من بعض الإمكانيات، لكن ذلك كان كافيًا لنقل Doom إلى هذا التنسيق.