شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البدر يتناقص.. تعرف على نسبة إضاءة القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 17 يومًا، وهو في مرحلة الأحدب المتناقص من دورته القمرية، حيث يكون مضاء بنسبة 92% بعد أن كان بدر مكتمل، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون المرحلة التالية للقمر هي "الربع الأخير" وسوف يكون مضاءً بنسبة 50% يوم الثلاثاء 21 يناير، وخلال الربع الأخير من القمر، سيظهر فقط النصف الأيسر من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض.

وكشفت وكالة ناسا أن ما سنراه هو نصف نصف القمر فقط (الربع) الذي سيكون مضاءً في هذه المرحلة، ولكننا نراه من الأرض على هيئة نصف قمر.