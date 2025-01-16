شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف تأثيرات كاميرا جديدة وملصقات ذاتية وردود فعل سريعة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد منصة واتساب للعام 2025 بتحديث جديد يقدم طرقًا جديدة للتفاعل مع الأصدقاء والعائلة، مجموعة واسعة من الميزات الجديدة وتحسينات التصميم مثل تأثيرات الكاميرا وملصقات الصور الشخصية وردود الفعل السريعة تشق طريقها الآن إلى مستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم.

تم تقديم تأثيرات الكاميرا لمكالمات الفيديو في الأصل العام الماضي، ويتم تحسينها في أحدث تحديث بخيارات إضافية، يسمح الإصدار الجديد من واتساب للمستخدمين بالاختيار من بين نفس الخلفيات والمرشحات والتأثيرات الثلاثين التي تم إصدارها العام الماضي، كلما التقطوا وأرسلوا مقطع فيديو أو صورة في محادثاتهم ، ويجب أن يكون هذا متاحًا على كل من نظامي التشغيل iOS وAndroid.

تتوفر ميزة ملصقات الصور الشخصية الجديدة القادمة إلى WhatsApp على نظام Android فقط، وستصل إلى نظام iOS قريبًا. إذا كنت من محبي الملصقات المخصصة، فستتمكن الآن من تحويل صورك الشخصية إلى ملصق ببضع ضغطات فقط.

ما عليك سوى الضغط فوق الملصق في "إنشاء ملصق" ، وسترى خيار الكاميرا لالتقاط صورة شخصية وإنشاء ملصقك الخاص.

وفيما يتعلق بالملصقات، يتيح التحديث الجديد لمستخدمي واتساب مشاركة حزمة الملصقات التي يحبونها بسهولة وبشكل مباشر في الدردشات الخاصة بهم.

يجب أن يتمكن جميع مستخدمي WhatsApp الآن من الوصول إلى الرسائل بشكل أسرع كثيرًا ، ما عليك سوى الضغط مرتين على الرسالة للرد عليها والتمرير بسرعة عبر رد الفعل الأكثر استخدامًا.

على الرغم من أن WhatsApp يختبر عشرات الميزات والتحسينات الجديدة كل شهر، إلا أن التطبيق يحصل على تحديث رئيسي واحد فقط كل شهر. قدمت التحديثات الثلاثة السابقة قوائم مخصصة ونصوص رسائل صوتية ومكالمات محسنة.