شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف تطبيق TikTok فى الولايات المتحدة الأحد 19 يناير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قد يواجه تطبيق TikTok إغلاقًا فوريًا وكاملاً في الولايات المتحدة، وهذا التاريخ قادم بسرعة: يمكن أن يحدث هذا الأحد 19 يناير، وبحسب ما ورد بدأت شركة ByteDance الاستعدادات لمثل هذه اللحظة المحتملة.

تواجه منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة للغاية خطر الفناء الوشيك بعد أشهر وحتى سنوات من الخوض في المياه العكرة في الولايات المتحدة، ووفقًا لتقرير جديد ، قد يتم إيقاف تشغيل التطبيق فجأة في الولايات المتحدة بعد الحظر، بدلاً من استمرار تشغيله لملايين الأشخاص الذين لديهم بالفعل على هواتفهم.

وتأتى هذه المعلومات من أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم، ويُزعم أنهم على دراية بالأمر، وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن ادعاءاتهم تعني أن مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة قد يفقدون الوصول بالكامل بحلول يوم الأحد، ما لم تتدخل المحكمة العليا لوقف الحظر الوشيك، ومن المفهوم أيضًا أن التنزيلات الجديدة على متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play ستكون مستحيلة.

وتشير خطة تيك توك التي تم الإبلاغ عنها إلى أنه إذا تم تنفيذ الحظر، في 19 يناير، سيتم الترحيب بالمستخدمين برسالة منبثقة غير سارة إلى حد ما تعيد توجيههم إلى موقع ويب يحتوي على معلومات حول الإغلاق ، وبحسب ما ورد سيتمكن المستخدمون الحاليون من تنزيل بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، ولكن هذا هو المكان الذي تتوقف فيه المتعة، و لن يتبقى حتى مقطع فيديو مضحك واحد لقطط لآخر مرة.

فى العام الماضي، أقرت الولايات المتحدة قانونًا يمهد الطريق لحظر تيك توك على مستوى البلاد ما لم تبيع شركة بايت دانس، الشركة الأم الصينية، عمليات التطبيق في الولايات المتحدة لشركة أمريكية.

ويبدو هذا مستبعدًا للغاية الآن نظرًا لحقيقة أن الشركة سارعت إلى وصف التقارير التي تتحدث عن اقتراب ماسك من شراء تيك توك بأنها "خيال محض" ، ولسوء الحظ بالنسبة للعديد من المستخدمين، بدأ الأمر يبدو وكأن أيام تيك توك في الولايات المتحدة قد تمضي قدمًا.

ويبدو أن المحكمة العليا، التي تعد الكيان الوحيد الذي يمكنه حاليًا إيقاف الحظر، من المرجح أن تؤيده بدلاً من ذلك.

كان تطبيق تيك توك مصدر إزعاج للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لكن الأمور لم تكن تبدو أبدًا بهذه الخطورة كما هي الآن ، فقد تعرضت منصة التواصل الاجتماعي هذه للمقاضاة ، وحظرت استخدامها من قبل الحكومة ، وانتُقدت لأسباب عديدة: من كونها تشكل خطرًا مزعومًا على الأمن القومي إلى تدمير الصحة العقلية للمراهقين ، لكنها تمكنت دائمًا من مواصلة عملياتها ، ربما ليس هذه المرة.

قد يؤدي حظرها في الولايات المتحدة إلى انخفاض شعبيتها في جميع أنحاء العالم أيضًا.

وقد اجتاحت المنصة العالم في عامي 2018 و2019 وأنشأت بمفردها تنسيق الفيديو القصير العمودي الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر، ومنذ ذلك الحين، قدمت Instagram وYouTube ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى وجهات نظرها الخاصة بشأن مقاطع الفيديو العمودية القصيرة.

ولا يزال هناك بعض الوقت قبل أن نتأكد رسميًا من مصيره، ومع ذلك، بدأ الناس بالفعل فى البحث عن بدائل مثل Xiaohongshu (RedNote) أو Instagram القديم الجيد.