شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فضاء أمريكية تعلن إطلاق صاروخ "نيو جلين" للمرة الأولى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة الفضاء الأمريكية بلو أوريجين صاروخها الكبير "نيو جلين" للمرة الأولى، اليوم الخميس، وتبدو هذه الرحلة الافتتاحية بمثابة نقطة تحول بالنسبة لشركة مؤسس أمازون جيف بيزوس، التي تعتزم اللحاق بمنافستها "سبيس إكس".

وذكر راديو لاك السويسري ان ارتفاع المركبة الفضائية "نيو جلين" يبلغ 98 مترا، أي بحجم مبنى مكون من حوالي 30 طابقا، وقد انطلقت بنجاح في حوالي الساعة 02:03 بالتوقيت المحلي من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، على الرغم من الظروف الجوية التي لم تكن تكن مثالية.

وكان من المتوقع إطلاق الرحلة الأولى للصاروخ القوي منذ سنوات، ولكن تم تأجيلها مرارا، بل وتم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة يوم الاثنين الماضي بسبب مشكلة فنية.

وإذا سارت المهمة كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يصل "نيو جلين "إلى مداره، وهو ما يعد الأول من نوعه بالنسبة لشركة الفضاء الخاصة التي تأسست في عام 2000.

ورغم أن الشركة تقوم منذ عدة سنوات بنقل السياح إلى الفضاء لبضع دقائق على صاروخها "نيو شيبرد"، غير انها لم تقم بعد بأي رحلات مدارية حتي الان.