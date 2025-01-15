شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تتحدى الصين وتقترب من الانتهاء من أول إنتاج ضخم من رقائق هواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب رقائق iPhone "المصنوعة في أمريكا، من شركة Apple من الإنتاج الضخم في ولاية أريزونا، فمن المتوقع أن يبدأ أول مصنع أمريكي لتصنيع معالجات Apple من السلسلة A الإنتاج الضخم في وقت مبكر من هذا الربع، وفقًا لتقرير جديد نشر على موقع phone arena.

وسيتم اختبار الإنتاج من قبل TSMC ، ويبدو أن شركة Apple في المرحلة النهائية من إعطاء الرقائق المنتجة في ولاية أريزونا عمليات التحقق الدقيقة.



وبالعودة إلى عام 2022، قدمت شركة Apple شرائحها "المصنوعة في أمريكا" بما يتماشى مع قانون الرقائق الأمريكي، الذى يهدف إلى تعزيز تصنيع أشباه الموصلات وتطويرها محليا، وبالتالي الحفاظ على القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة.

ويهدف التشريع إلى تحرير الولايات المتحدة من الاعتماد على الصين في إمدادات الرقائق، وكذلك خلق فرص عمل للعمال الأمريكيين.

وبالفعل تم بناء سلسلة من مصانع تصنيع الرقائق TSMC في ولاية أريزونا وتم حجز بعض الإنتاج لرقائق Apple للأجهزة القديمة.



وكانت الخطط تهدف إلى بدء الإنتاج الضخم في العام الماضى، لكن التأخير غير المتوقع دفع الإنتاج إلى هذا العام، كما تم أيضًا تأجيل إنتاج شرائح 2 نانومتر ذات العمليات الأصغر، ولكن حتى إلى تاريخ لاحق – حتى عام 2028.



ستقوم المرافق في البداية بتصنيع بعض أجزاء Apple S9 SiP لـ Series 9 وApple Watch Ultra 2، وشريحة A16 Bionic الموجودة في iPhone 15 و15 Plus. ومن الممكن أن يكون المصنع مسؤولاً أيضًا في المستقبل عن الأجهزة الأحدث.

لم تمر المصانع الجديدة دون إثارة الجدل، خاصة فيما يتعلق بعملية التوظيف في TSMC وبحسب ما ورد تم جلب العديد من العمال من تايوان بدلاً من توظيفهم في الولايات المتحدة.

في البداية، أشارت الشركة إلى أنه إجراء مؤقت، ولكن مع مرور الوقت، أدى الوضع إلى التدقيق في TSMC حتى أنه تم رفع دعوى قضائية تتهم الشركة بالتمييز ضد أمريكا.