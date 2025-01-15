شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أستراليا.. إندونيسيا تخطط لتحديد سن أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

تخطط إندونيسيا لإصدار لائحة لتحديد الحد الأدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال، وفقًا لما قالته وزيرة الاتصالات الإندونيسية، تأتي هذه الخطوة بعد قرار أستراليا بحظر الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل إنستجرام وفيسبوك المملوكين لشركة ميتا، و"تيك توك"، إذا فشلت فى منع الأطفال من الوصول إلى منصاتها.

لم تحدد الوزيرة ميوتيا حافيد الحد الأدنى للعمر فى إندونيسيا، لكن تصريحاتها، التى أدلت بها، جاءت بعد مناقشتها الخطة مع الرئيس برابوو سوبيانتو، وقالت في مقطع فيديو نشر على قناة يوتيوب التابعة لمكتب الرئيس: "ناقشنا كيفية حماية الأطفال فى الفضاء الرقمى"، وأضافت: "قال الرئيس إنه يدعم هذه الخطة بشدة، وهو مؤيد كبير لهذه الجهود لحماية الأطفال فى فضائنا الرقمى".

فى إندونيسيا، التى يبلغ عدد سكانها حوالى 280 مليون نسمة، وصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 79.5% العام الماضى، وفقًا لمسح شمل 8700 شخص أجرته جمعية مزودى خدمات الإنترنت الإندونيسية.

وأظهر المسح أن 48% من الأطفال دون سن 12 عامًا لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مع استخدام بعضهم لمنصات مثل فيسبوك وإنستجرام و"تيك توك"، كما أشار المسح إلى أن نسبة انتشار الإنترنت بين مستخدمى "جيل Z" (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و27 عاما) بلغت 87%.

وأقرت أستراليا العام الماضى قانونًا يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بعد نقاش عاطفى اجتاح البلاد، مما جعلها نموذجًا للعديد من الحكومات الأخرى.

يفرض القانون على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل إنستجرام وفيسبوك المملوكين لشركة ميتا، و"تيك توك"، منع القصر من تسجيل الدخول أو مواجهة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالى (32 مليون دولار أمريكي).

ومن المقرر أن يبدأ اختبار طرق تنفيذ القانون فى يناير، مع دخول الحظر حيز التنفيذ الكامل خلال عام، يعد هذا القانون نموذجا لدول أخرى تسعى إلى وضع قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وسط مخاوف من تأثيرها على الصحة النفسية للشباب.