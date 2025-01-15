شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعتزم تسريح 3600 موظف.. وزوكربيرج: سنطرد الموظفين ذوى الأداء المنخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطرد ميتا نحو 3600 موظف كجزء من أحدث تخفيضات الوظائف القائمة على الأداء، وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج أن نحو 5% من قوة العمل في الشركة ستتأثر، حيث تهدف ميتا إلى تسريع عملية إدارة الأداء، وفي مذكرة للموظفين، أوضح زوكربيرج أن الشركة ستتحرك بسرعة أكبر لإزالة الموظفين ذوي الأداء المنخفض، بحسب ما أوردته بلومبرج، ويأتي هذا في أعقاب قرار ميتا السابق في عام 2023 بخفض 10 آلاف وظيفة في حملتها "عام الكفاءة".

وقال في مذكرة تمت مشاركتها مع لوحة رسائل داخلية: "لقد قررت رفع مستوى إدارة الأداء وإخراج الموظفين ذوي الأداء المنخفض بشكل أسرع"، وذكر زوكربيرج أن الشركة تعالج عادةً الأداء الضعيف على مدار عام ولكنها ستنفذ الآن تخفيضات أكثر شمولاً، وعلى الرغم من عمليات التسريح، تخطط ميتا لاستبدال الأدوار في عام 2025، وتضع نفسها في موقف يسمح لها بالنمو والابتكار في المستقبل، وسوف يركز العام المقبل على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والنظارات الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي المتطورة، حيث وصف زوكربيرج العام المقبل بأنه "مكثف".



وقال: "نحن عادة ما ندير الأشخاص الذين لا يلبون التوقعات على مدار العام، ولكننا الآن سنقوم بتخفيضات أكثر شمولاً على أساس الأداء خلال هذه الدورة".

ومن المتوقع أن تخطر ميتا، التي كان لديها حوالي 72000 موظف اعتبارًا من سبتمبر، الموظفين المتأثرين في الولايات المتحدة في 10 فبراير، وسيتم إخطار الموظفين خارج السوق الأمريكية الذين يعملون لصالح ميتا لاحقًا. وبحسب ما ورد، تهدف الشركة إلى تحقيق 10 %من الاستنزاف "غير المؤسف" بحلول نهاية دورة الأداء هذه، واستمرارًا لاتجاه مماثل من العام السابق.

مايكروسوفت تطرد أيضًا الموظفين ذوي الأداء المنخفض



وفي خطوة مماثلة، ورد أن مايكروسوفت تستعد أيضًا لطرد الموظفين، مستهدفة أولئك الذين أدوا أداءً أقل من المتوقع، وبينما لم تكشف الشركة عن عدد الموظفين المتأثرين، زعم تقرير حديث من Business Insider أن العديد من الأقسام، بما في ذلك الأقسام الحيوية، ستتأثر، وتتبع مايكروسوفت ممارستها الطويلة الأمد لإعادة الهيكلة تحت قيادة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، حيث تم إجراء عمليات التسريح الأخيرة للتركيز على الحفاظ على قوة عاملة عالية الأداء.