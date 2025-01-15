شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الفضاء.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة حرائق لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت حرائق الغابات المستمرة في جنوب كاليفورنيا فى دمار واسع النطاق، حيث احترق أكثر من 34000 فدان وأُبلغ عن أضرار جسيمة للمنازل والشركات والبنية التحتية، وتم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، وإصابة العديد من الأفراد منذ اندلاع الحرائق فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وأكبر هذه الحرائق، حريق باليساديس، دمر ما يقرب من 20000 فدان، ليصبح أكثر حرائق الغابات تدميراً فى تاريخ لوس أنجلوس



الأقمار الصناعية تكشف عن الدمار الذي خلفته حرائق لوس أنجلوس

صور الأقمار الصناعية لحجم هائل

ووفقًا لبيانات الأقمار الصناعية المقدمة من شركة ماكسار تكنولوجيز، تم التقاط مدى الضرر الناجم عن الحرائق بتفاصيل حية، وكشف التصوير بالأشعة تحت الحمراء عن نقاط ساخنة للحرائق النشطة والمبانى المحترقة على الرغم من الدخان الكثيف الذي يغطي المناطق المتضررة.



ولقد تسبب حريق Palisades فى احتراق أجزاء كبيرة من طريق Pacific Coast Highway والأحياء المجاورة في Malibu، مع تحول منازل بأكملها إلى رماد.

تسلط صورة الأقمار الصناعية بالألوان الزائفة التى شاركتها Planet Labs الضوء على فقدان الغطاء النباتى، مع أعمدة الدخان الشاهقة فوق المناطق المدمرة.

الجهود المبذولة لحماية البنية التحتية الرئيسية

كما ذكر موقع space، أكدت تقارير من إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن حريق Eaton، الذي أحرق ما يقرب من 10600 فدان، وصل إلى قاعدة جبل ويلسون. تضم المنطقة أجهزة إرسال وهوائيات مهمة لأنظمة الاتصالات ومرصد جبل ويلسون التاريخي، وتشير التقارير إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في منع أضرار جسيمة للمرصد واستعادة الطاقة للمنشأة.

يكشف القمر الصناعي SWOT عن رؤى رئيسية حول بحيرات وخزانات حوض نهر أوهاو، وبالمثل، تم حماية مختبر الدفع النفاث (JPL)، الواقع عند قاعدة جبال سان غابرييل، من قبل المستجيبين للطوارئ.

وفي بيان تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أشاد مدير مختبر الدفع النفاث لوري ليشين بـ شجاعة رجال الإطفاء الذين قاموا بحماية المنشأة بينما أعرب عن قلقه بشأن أكثر من 150 موظفًا في مختبر الدفع النفاث الذين فقدوا منازلهم في الكارثة.