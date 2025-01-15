شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تغرم جوجل 78 مليون دولار لتجاهلها العقوبات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

غرمت محكمة روسية شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت 8 مليارات روبل (77.9 مليون دولار) لعدم امتثالها لأوامر جزائية سابقة، حسبما ذكر الخدمة الصحفية لمحاكم موسكو على تطبيق تيليجرام.

وأمرت روسيا منذ عدة سنوات منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وأصدرت غرامات صغيرة ولكن مستمرة عندما ترى عدم الامتثال، وتمثل الغرامة زيادة كبيرة في الغرامات التي تبلغ حوالي 4 ملايين روبل والتي يتم فرضها عادة.

ولم تستجب جوجل على الفور لطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وقالت محكمة منطقة تشيرتانوفو في موسكو إن الغرامة صدرت يوم الثلاثاء، بسبب عدم امتثال جوجل لعقوبة إدارية، ولم تحدد المخالفة الإدارية التي كانت الغرامة تتعلق بها أيضًا.

أثار موقع يوتيوب غضبا خاصا بسبب استضافة محتوى تعترض عليه موسكو، وكانت منصة الفيديو تجذب حوالي 50 مليون مستخدم يوميًا في روسيا، لكن هذه الأرقام انخفضت إلى حوالي 12 مليونًا، وفقًا لبيانات جوجل.

ويتهم منتقدون السلطات الروسية بتعطيل سرعات التنزيل على موقع يوتيوب عمدا لمنع الروس من مشاهدة محتوى هناك يعارض الرئيس فلاديمير بوتين وحكومته.

وتنفي روسيا ذلك، قائلة إن سبب هذه المشكلات هو فشل جوجل في تحديث المعدات، وهي تهمة عارضتها الشركة وخبراء التكنولوجيا.

واتهم بوتين في ديسمبر جوجل بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأمريكية لتسجيل نقاط سياسية.