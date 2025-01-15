شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية جديدة ضد إيلون ماسك بسبب صفقة شراء تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، واتهمت أغنى شخص في العالم بالانتظار لفترة طويلة قبل الكشف في عام 2022 عن حصوله على حصة كبيرة في تويتر، شركة التواصل الاجتماعى التى اشتراها لاحقًا.

وفي شكوى قدمتها إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن ماسك انتهك قانون الأوراق المالية الفيدرالي بالانتظار لمدة 11 يومًا أطول من اللازم للكشف عن شرائه الأولي ل 5% من الأسهم العادية لشركة تويتر.

وتتطلب قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات من المستثمرين الكشف في غضون 10 أيام تقويمية، أو بحلول 24 مارس 2022 في حالة ماسك، عندما يتجاوزون عتبة ملكية خمسة في المائة، وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه على حساب المستثمرين غير المطلعين، اشترى ماسك بدلاً من ذلك أكثر من 500 مليون دولار (حوالى 4324 كرور روبية) من أسهم تويتر بأسعار منخفضة بشكل مصطنع قبل الكشف أخيرًا عن مشترياته في 4 أبريل 2022، حيث امتلك بحلول ذلك الوقت حصة 9.2 في %.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن سعر سهم تويتر ارتفع بأكثر من 27 %بعد هذا الكشف، وتسعى الدعوى إلى إجبار ماسك على دفع غرامة مدنية والتخلص من الأرباح التى لم يستحقها.

اشترى ماسك فى النهاية تويتر مقابل 44 مليار دولار (حوالي 380501 كرور روبية) في أكتوبر 2022، وأعاد تسميتها بـ X، ووصف أليكس سبيرو، محامى ماسك، فى رسالة بريد إلكترونى دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها تتويج لحملة "مضايقة استمرت لسنوات" من قبل الهيئة التنظيمية ضد موكله.

وقال: "إن إجراء اليوم هو اعتراف من هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها لا تستطيع رفع قضية فعلية"، و"لم يرتكب السيد ماسك أي خطأ، والجميع يرى هذه الخدعة على حقيقتها"، وأضاف سبيرو أن الدعوى القضائية تتناول مجرد "فشل إدارى مزعوم فى تقديم نموذج واحد - وهي جريمة، حتى لو ثبتت، تحمل عقوبة اسمية".

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تبلغ قيمة ماسك، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، 417 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس، من خلال شركات مثل شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وشركة الصواريخ سبيس إكس.

قالت فوربس إن ثروته تعادل ضعف ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم بثروة 232 مليار دولار، وقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بمقاضاة ماسك قبل ستة أيام من تنصيب ترامب في 20 يناير، وفي ذلك اليوم، سيتنحى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، ومن المتوقع أن يراجع بول أتكينز، الذى رشحه ترامب لخلافته، العديد من قواعد جينسلر وإجراءات التنفيذ.

كما رفع مساهمون سابقون فى تويتر دعوى قضائية ضد ماسك في محكمة مانهاتن الفيدرالية بسبب الإفصاح المتأخر، وفى هذه الحالة، قال ماسك إنه من غير المعقول الاعتقاد بأنه أراد الاحتيال على المساهمين الآخرين، وأن "كل المؤشرات" تشير إلى أن تأخيره كان خطأ.

لطالما كان ماسك على خلاف مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما فى ذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده في عام 2018 بسبب منشوراته على تويتر حول إمكانية تحويل تيسلا إلى شركة خاصة وتأمين التمويل للقيام بذلك، ولقد قام بتسوية هذه الدعوى القضائية بدفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار ، والموافقة على قيام محامى تيسلا بمراجعة بعض منشورات تويتر مقدمًا، والتخلي عن دوره كرئيس مجلس إدارة تيسلا.

كما سعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى فرض عقوبات على ماسك بعد أن غاب عن الإدلاء بشهادة أمرت بها المحكمة في سبتمبر/أيلول الماضي بشأن تحقيق تويتر، حتى يتمكن من حضور إطلاق مهمة بولاريس داون التابعة لسبيس إكس في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، ورفض قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو هذا الطلب، لأن ماسك شهد لاحقًا ووافق على دفع تكاليف سفر هيئة الأوراق المالية والبورصات.