شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحافظ على مكانتها كأكبر صانع للهواتف فى العالم بفضل مبيعات iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة Apple في الحفاظ على مكانتها كأكبر صانع للهواتف في العالم مرة أخرى، بعد أن انتزعت هذا اللقب العام الماضي وتنافست معه في الربع الأخير أيضًا، مدعومة بمبيعات سلسلة iPhone 16 وخدع Apple Intelligence.

آبل استحوذت على 23% من إجمالي 330 مليون هاتف تم شحنها عالميًا في الربع الرابع لـ 2024

وكشف تقرير نُشر في موقع phonearena أن شركة آبل استحوذت على 23% من إجمالي 330 مليون هاتف تم شحنها عالميًا في الربع الرابع من عام 2024، ووفقًا لـCanalys، مع تعافي سوق الهواتف الذكية ومروره بالربع الخامس على التوالي من النمو، سجلت حصة شركة Apple من 24% إلى 23% من مبيعات الهواتف العالمية على أساس سنوي، لكنها لا تزال تحتفظ بمكانتها الرائدة.

ووفقا لتقرير كاناليس، فإن النمو القوي الذي حققته شركة ابل في العام الماضي كان بسبب أدائها الممتاز في الأسواق الناشئة مثل الهند وجنوب شرق آسيا، بعدما قامت الهند بإزالة بعض الرسوم الجمركية المرتبطة بواردات iPhone، حيث بدأت شركة Apple بشكل متزايد في إنتاج أجهزتها هناك، لذلك انخفض سعرها بالفعل، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق. كما شرعت شركة Apple في "استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية النشطة" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي، على الرغم من أنها غير معهود، حققت نتائج مبيعات هامة.

وقد انعكست هذه الأرقام، بشكل جيد للغاية في هذا الربع، ولكن لا تزال قيادة Apple قد تكون على استعداد للبقاء مع إصدار iPhone 17 في وقت لاحق من هذا العام.