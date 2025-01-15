شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة منقذة للحياة تتوفر فى ساعات آبل القادمة فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع phonearena، عن مزايا Apple Watch القادمة، التى من المفترض أن تحصل على ميزة صحية هامة، لتتمكن من الكشف عن ارتفاع ضغط الدم لدى المستخدمين.

مزايا ساعة آبل القادمة فى 2025

ويزعم مارك جورمان، أحد المطلعين على شركة Apple، أن Apple Watch Series 11 وApple Watch Ultra 3 القادمة من المرجح أن تتمتع بهذه الإمكانية عند وصولها في خريف عام 2025، وستتمكن من مراقبة ضغط الدم، لافتًا إلى أن الشركة كانت تخطط لذلك من الماضي، لكن التحديات التكنولوجية المختلفة منعت الشركة من إطلاق هذه الميزة.

وعلى الرغم من أن ساعة Apple Watch التالية، لن توفر أرقامًا دقيقة لضغط الدم، ولكنها تظل مفيدة جدًا، فمن المتوقع أن تعمل مراقبة ضغط الدم على Apple Watch بشكل مختلف عن الطريقة المعتادة لقياس ضغط الدم باستخدام الكفة، وبدلاً من نفخ الكفة وأخذ قراءات دقيقة، ستعتمد شركة Apple على طريقة أقل إزعاجًا باستخدام أجهزة الاستشعار الموجودة فى Apple Watch.

وتذهب التوقعات بأن ساعة Apple Watch القادمة لن تنبهك إلا عندما تكتشف لحظات يرتفع فيها ضغط الدم، ولكنها قد لا تكون قادرة على إعطائك أرقامًا دقيقة لضغط الدم، فمن المحتمل أنه إذا اكتشفت ارتفاع ضغط الدم، فإن Apple Watch ستشجعك على أخذ قراءة أكثر دقة باستخدام الكفة التقليدية لضغط الدم.

وقد تكون تلك الميزة منقذة للحياة إلى حد كبير، نظرًا لأن أخذ قراءات ضغط الدم هو الإجراء الذي يعيشه الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف، لذلك بمجرد ارتداء ساعة Apple Watch، قد يكتشف هؤلاء الأشخاص مثل هذه الحالة.