تكنولوجيا: قيود جديدة على تصدير شرائح AI: هل تعرقل الابتكار العالمى؟

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة عن لوائح جديدة تقيد تصدير شرائح الذكاء الاصطناعى (AI)، مستهدفة شركات مثل Nvidia، في خطوة تهدف إلى إبطاء التقدم التكنولوجى للصين وروسيا فى مجالات الذكاء الاصطناعى، خاصة للاستخدامات العسكرية والمراقبة.

تفاصيل القيود

تفرض اللوائح الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ خلال عام، حدودًا صارمة على قوة الحوسبة للرقائق المصدرة لمعظم الدول، مع استثناء الحلفاء الذين يلتزمون بمعايير الأمن وحقوق الإنسان الأمريكية.



ووفقًا لوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، فإن “إدارة المخاطر الأمنية الوطنية تتطلب توازنات”، مؤكدة أن القواعد تهدف لحماية المصالح الأمريكية مع دعم الحلفاء.

ردود الفعل العالمية

• شركة Nvidia: أعربت عن معارضتها الشديدة للقرار، مشيرة إلى أن القيود تهدد الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي، وقد تدفع العملاء للجوء إلى المنافسين الصينيين مثل هواوى.



• الصين: انتقدت القرار واتهمت الولايات المتحدة بتعطيل التجارة الدولية والابتكار.



• الاتحاد الأوروبى: أبدى قلقه من تأثير القيود على التعاون التكنولوجى عبر الأطلسى، مطالبًا بتخفيفها لضمان استمرار وصول الدول الأوروبية إلى الشرائح المتقدمة.

الهند فى قلب المعادلة

مع تزايد تركيز الهند على الذكاء الاصطناعى وتصنيع أشباه الموصلات، قد تستفيد من هذه القيود عبر تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.



وبفضل استبعاد الأنشطة المتعلقة بسلاسل التوريد ورقائق الألعاب من القيود، يمكن للهند جذب الاستثمارات والموارد، مما يعزز مكانتها كمركز عالمى لصناعة الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا.

تأتى هذه القيود وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يشير إلى تحول فى ديناميكيات صناعة التكنولوجيا العالمية وتأثيرها على العلاقات بين الدول.