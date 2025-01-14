شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن ثلاثة تعديلات على إعدادات أيفون تضاعف عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت أبل ثلاثة إعدادات يمكن للمستخدمين تعديلها لمضاعفة عمر بطارية هواتفهم الذكية، وتتضمن هذه الإعدادات السطوع التلقائى والقفل التلقائى وضبط الوصول إلى موقعك، حيث يتم ضبط الميزات على مستوى افتراضى ولكن يمكن تغييرها بسهولة بتبديل بسيط، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

السطوع التلقائى

يعد السطوع التلقائي هو ميزة في الأجهزة الإلكترونية تضبط سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة، وتستخدم أجهزة استشعار الضوء المدمجة للكشف عن مستويات الإضاءة المحيطة، وتحسين قابلية القراءة، وتقليل إجهاد العين وإطالة عمر بطارية جهازك عند الإعداد الصحيح.

كما أنه للعثور على السطوع التلقائي، افتح الإعدادات واضغط فوق إمكانية الوصول، وبمجرد الدخول إلى العرض وإمكانية الوصول، حدد العرض وحجم النص، ثم انتقل إلى السطوع التلقائي وقم بإيقاف تشغيل الخيار، سيمنع هذا الجهاز من التكيف تلقائيًا مع البيئة المحيطة.

سيساعد تمكين Night Shift من هذه القائمة أيضًا في إطالة عمر البطارية.

وتعمل هذه الميزة بشكل مشابه للسطوع التلقائى من خلال استخدام الوقت والموقع الجغرافى لجهاز iPhone لتحديد وقت غروب الشمس في موقعك، وتقليل السطوع للتكيف بشكل مناسب مع الضوء من حولك.

القفل التلقائى

يتم إيقاف تشغيل هذه الميزة تلقائيًا وقفل الجهاز بعد فترة زمنية محددة من عدم النشاط، والتي تم تصميمها للحفاظ على عمر البطارية.

تقول أبل إنه يجب على المستخدمين تشغيل هذه الميزة، وللعثور عليها، انتقل إلى الإعدادات ثم حدد الشاشة والسطوع. ثم قم بالتمرير لأسفل للعثور على القفل التلقائي وتقليل الوقت لزيادة عمر بطارية iPhone.

كما نصحت شركة التكنولوجيا العملاقة المستخدمين بتعطيل ميزة Always-On التي تستخدم شاشة باهتة للبقاء مستيقظًا وعرض الإشعارات حتى عندما يكون الجهاز مقفلاً.

في حين تم تصميم ميزة Always-On عمدًا ليكون لها تأثير هامشي على استنفاد البطارية، فإن تعطيل الميزة قد يساعد في الحفاظ على بطارية iPhone.

يتم تبديل الإعداد افتراضيًا، ولكن يمكن العثور عليه بنفس خطوات تحديد القفل التلقائي.

خدمات الموقع

تعد الخدعة النهائية لتوفير عمر بطارية iPhone، هي خدمات الموقع.

عندما يقوم المستخدمون بتنزيل تطبيق جديد على هواتف iPhone الخاصة بهم، يظهر مربع رمادي صغير به سلسلة من الخيارات التي تتعلق بإذن جمع معلومات الموقع للتطبيق.

يظهر التنبيه بسرعة، مما يسمح للمستخدمين بالسماح أو حظر تطبيق الطرف الثالث من تتبع موقعهم.

كما أن إيقاف تشغيل خدمات الموقع للتطبيقات يوفر عمر البطارية بشكل كبير لأن استخدام نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) لتتبع موقع المستخدم باستمرار يستنزف قدرًا كبيرًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل الإعداد، انتقل المستخدمون مرة أخرى إلى الإعدادات وحدد الخصوصية والأمان.

من هناك، حدد التطبيق المعنى وافتح خدمات الموقع، وسترى هنا التطبيقات التى يمكنها الوصول إلى موقعك، وما عليك سوى إيقاف تشغيل خدمة الموقع لإيقاف تشغيل كل التطبيقات أو تحديد التطبيقات التي لا تريد أن تتبع كل تحركاتك.